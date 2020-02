SNAKKER POLITIKK: Clint Eastwood under AFI Fest 2019 i Hollywood i november. Foto: VALERIE MACON / AFP

Clint Eastwood vil ha Bloomberg som president

Hollywood-legenden uttrykte støtte til Donald Trump i 2016, men sier nå at han ønsker seg Michael Bloomberg i Det ovale kontor.

– Det beste vi kan gjøre er å få Mike Bloomberg inn der, sier 89-åringen til Wall Street Journal.

Milliardæren Bloomberg er tidligere borgermester i New York, og meldte seg sent på i kappløpet om å bli demokratenes presidentkandidat i 2020.

Eastwood, som i dag er registrert libertarianer, var republikansk borgermester i Carmel i Calfiornia mellom 1986 og 1988, skriver Guardian. Ved siste valg i 2016 uttrykte han støtte til Donald Trump, skriver Vanity Fair.

Under republikanernes partikongress i 2012 vakte filmlegenden oppsikt med denne talen, hvor han blant annet pratet med en «usynlig» Obama i en tom stol:

Skuespilleren sier til Wall Street Journal at han støtter flere av tingene Donald Trump har fått utrettet gjennom sin presidentperiode, men at han skulle ønske at han hadde oppført seg på en mer kultivert måte, uten å tvitre og uten å kalle folk stygge ting.

– Jeg skulle ønske han ikke tok seg selv til det nivået.

Ifølge Vanity Fair støtter også Michael Douglas kandidaturet til New Yorks tidligere borgermerster Michael Bloomberg.

Bloombersg første debattopptreden i Nevada, ble slaktet av amerikanske kommentatorer. Han ble blant annet presset på behandlingen av kvinnelige ansatte av Massachusetts-senator Elizabeth Warren:

Publisert: 24.02.20 kl. 01:38

