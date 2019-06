LØFTER NORSK ARTIST: Superstjerne Billie Eilish trekker frem en av låtene til Marie Ulven, kjent som Girl in Red, i spilleliste. Foto: Frazer Harrison/Getty og Andrea Gjestvang/VG

Billie Eilish med norsk stjerneskudd på favorittliste

Den 17 år gamle superstjernen har i samarbeid med Spotify satt sammen en spilleliste over hennes nylige favorittlåter. På listen finner vi blant andre Girl in Red med låten «dead girl in the pool».

Fredag lanserte tok amerikanske Billie Eilish over Spotify-listen «Front Left», med nærmere en halv million følgere. Der presenteres hun noen av sine nylige favorittlåter, står det i beskrivelsen.

En av låtene er signert norske Marie Ulven, som går under artistnavnet Girl in Red. Fjorårets Urørt-vinner får dermed Eilish’ kvalitetsstempel over låten «dead girl in the pool», som har i underkant av to millioner avspillinger på musikktjenesten.

Hun får selskap av svenske Tove Lo, Lana Del Ray og Lorde på listen.

Det er ikke den eneste gode nyheten for Ulven denne fredagen. Det ble også klart at hun får tildelt 80.000 kroner av Music Norway til turnévirksomhet i utlandet.

– D R DOPE, skriver hun i en melding til VG, som på et vis kan oversettes til «det er dritkult».

Eilish, som med sine mest populære låter ligger rundt en halv milliard avspillinger på Spotify, har i 2019 oppnådd superstjernestatus. Albumet «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» gikk rett til topps blant andre den britiske albumlisten, og gjorde henne dermed til den yngste kvinnelige artisten med bragden.

Albumet fikk også en solid femmer på terningen av VGs anmelder.

Eilish er langt ifra fremmed for norsk musikk – hun har tidligere sagt at Aurora Aksnes var avgjørende for at hun satset på musikken i utgangspunktet.

Publisert: 14.06.19 kl. 23:41