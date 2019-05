FIKK MEDHOLD: Ina Wroldsen og Tone Damli anmeldte mannen som har forfulgt dem i flere år. Denne uka ble mannen ilagt besøksforbud i ett år. Foto: Janne Møller-Hansen og Cicilie S. Andersen, VG

Mann ilagt besøksforbud mot Ina Wroldsen og Tone Damli

Mannen i 50-årene har vært skremmende og hensynsløs overfor de to artistene, ifølge tingretten.

Ina Wroldsen (35) og Tone Damli (31) gikk tidligere i år til felles anmeldelse av en mann i 50-årene som skal ha oppført seg på en plagsom og truende måte mot de to artistene.

I kjennelsen fra Oslo tingrett kommer det frem at mannen ilegges besøksforbud mot de to i ett år framover.

– Krenkelsene i denne saken var så omfattende at det var nødvendig å be om et besøksforbud. Damli og Wroldsen ønsker å legge saken bak seg og vil ikke kommentere den i media, sier bistandsadvokat for Wroldsen og Damli, Ellen Tvedten Jorem i advokatfirmaet Elden, til VG.

Mannen som er ilagt besøksforbudet har ikke besvart VGs henvendelser.

Det var Her og Nå som først omtalte saken, i forkant av rettsmøtet denne uken. De skriver at mannen, i tillegg til en rekke e-poster, brev og forsøk på å kontakte artistene, skal ha forsøkt å presse Tone Damli for flere hundre tusen kroner.

VG har også sett kjennelsen fra Oslo tingrett, som kom onsdag. Der kommer det også fram at Wroldsen har forklart at hun i 16 år jevnlig har mottatt henvendelser fra mannen. Flere meldinger skal ha hatt et seksualisert innhold.

Etter å ha blitt blokkert på telefon og i sosiale medier skal han ha søkt kontakt med henne ved å henvende seg direkte til hennes mor på telefonen, ved å stevne Wroldsen for forliksrådet og ved å sende meldinger adressert til henne via Wroldsens ektefelle.

les også Tone Damli misbrukt: - Håper folk skjønner at dette bare er tull

Ifølge Her og Nå skal han i desember 2018 ha stevnet Wroldsen for retten og krevd 250 millioner kroner. Han skal imidlertid ha sagt seg villig til å frafalle kravet hvis han fikk møte henne.

«Retten betviler ikke at den insisterende pågangen fra NN over

mange år har vært skremmende og belastende både for Wroldsen selv og hennes familie», heter det i kjennelsen.

Når det gjelder Tone Damli har hun, ifølge papirene fra Oslo tingrett, forklart at hun er redd for seg selv og sin datter og at hun har skaffet seg alarm som følge av pågangen fra mannen.

«Hans pågang fremstår som hensynsløs og utelukkende som en belastning for de som utsettes for den», står det i kjennelsen.

