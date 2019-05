SIRKUS DUREK: Durek Verrett klarte å snu Norge på hodet i løpet av de få dagene han var her. Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Forsker om Durek: Ber publikum vise aktsomhet

Flere forskere er kritiske til Durek Verrets uttalelser om sine evner. – Det er lett å være synsk i etterkant, sier Ola Lillenes.

Flere av den selverklærte sjamanens uttalelser om kreft og atomer er ikke korrekte, ifølge forskere VG har snakket med. Heller ikke hans påståtte evne til å se inn i fremtiden, har troverdighet, mener de.

«Jeg visste at tvillingtårnene ville falle to år før 9/11, men enhver har sin egen vei, og man må akseptere sin skjebne», har Verrett tidligere sagt til Timeout Israel.

– Påberoper seg en form for synske evner

Ola Lillenes, informasjonssjef ved Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin i Tromsø, sier dette ikke kan være korrekt.

– Da påberoper han seg en form for synske evner. Det er ikke noe som taler for at slike påstander har hold. Ingen har klart å bevise med vitenskapelige metoder at de er synske. Det er lett å være synsk i etterkant.

Durek Verrett skriver til VG via sin manager at han ikke ønsker å kommentere kritikken han får fra forskerhold.

– Som å være øyenvitne til en fødsel

Søndag hadde Durek Verrett en workshop i København sammen med kjæresten, prinsesse Märtha Louise.

Under workshopen demonstrerte han hva sjamanisme er, ved hjelp en kvinnelig deltager. Underveis i det han kaller en renselse fikk han kvinnen til å gjengi setninger, hvorpå hun reagerte ved å puste tungt, hoste, le og gråte om hverandre.

– Det er en sjamanistisk opplevelse hun har, sa Verrett til deltagerne, og presiserte at seansen gjennomføres uten medisiner eller ayahuasca – en type te som brukes for å gå inn i transe, og som står oppført på narkotikalisten i Norge.

VGs kommentator var til stede under sekvensen.

– Folk ulte som en ulv, og folk hoppet og ned. Det var som å være øyenvitne til en fødsel, sa hun etterpå.

Ber publikum vise aktsomhet

Lillenes er ikke overrasket over de sterke følelsesutbruddene:

– Hvis du er oppsatt på at dette skal virke på deg, så følger du kanskje sjamanens instruksjoner. Jeg vil tro at mange av teknikkene går ut på at man skal følge sjamanens råd. Da ønsker man kanskje å følge dem for å få et utbytte av sesjonen, sier Lillenes, som mener at utbruddene var resultat av suggesjon.

Han mener at de som oppsøker Verrett for hjelp må vise aktsomhet.

– Han arbeider i krysningen trosfeltet og alternativ behandling, slik som mirakelpredikantene dere i VG skrev om tidligere. En del i dette feltet veksler mellom å kalle hva de gjør for behandling eller religiøsitet, ut fra hvilken vei vinden blåser.

Det er en viktig forskjell, forklarer han.

– I religion er det ingen grenser for hva man kan påstå, men hvis du tilbyr alternativ behandling, er det regler for hva du kan gjøre. Blant annet er det ikke lov å forsøke å kurere alvorlige sykdommer som kreft, sier han.

«Uheldig for syke mennesker»

Verrett skriver på sin egen hjemmeside at «helbredelse etter sykdom avhenger av pasientens villighet». Det liker Lillenes dårlig.

– Slike påstander kan være uheldig for syke mennesker. Forskningen på placebo-virkning viser at tro kan være viktig. Men hvis du forklarer bort mangel på virkning med at pasienten ikke er villig nok, gir du dem en unødig byrde, sier han.

Til Dagbladet hevder sjamanen at viljestyrke var med på å helbrede ham fra en angivelig uhelbredelig nyresvikt.

– For meg er ikke viljestyrke det de vil ha det til å være. Viljestyrke er vilje. Hva er viljen din i livet? Hvor har du fokus, devotion og energi? Hvis du ikke slutter å spise dårlig mat når du er overvektig, da skaper du sykdom hos deg selv. Så for meg er det et ansvar, og å vise kjærlighet til seg selv.

SNUR ATOMER: Verrett hevder at han kan snu atomer. Foto: Frode Hansen/VG

Hevder å kunne snu atomer

I et intervju med YouTube-kanalen Focus TV Network sa Verrett:

«Det som skjer i sjamanisme, er at vi faktisk har evnen som gir oss tilgang til atomene. Vi kan rotere kjernen (nucleus) i atomene, i tillegg til elektronene i atomene, som bokstavelig talt reduserer alder.»

Radiolog Mona Kristiansen Beyer ved Klinikk for radiologi og nukleærmedisin ved Universitetet i Oslo, tviler på at dette er mulig.

Hun jobber til daglig med MR-maskiner som påvirker atomene i kroppen, for å ta bilder.

– Da bruker vi en kraftig magnet til å påvirke protonene i kroppen. Vi tilfører energi for å gjøre dette. Når vi skrur av maskinen vil energien forsvinne igjen. Da går protonene tilbake til sin originale tilstand. At det kan gjøres permanent, kan jeg ikke se, sier hun.

Verrett står imidlertid fortsatt ved utsagnet om at han kan rotere atomer overfor Dagbladet.

– Man får tilgang til atomene gjennom energi. Kroppen har et elektromagnetisk felt, og hver gang kroppen påvirkes av sterke kjemikalier, lys, mat - alle disse tingene - påvirker det cellekjernen (nucleus). Så går kroppen inn i en tilstand der den bygger opp høye verdier av inflammasjon, som påvirker atomer og kroppen, sier han.

Hevder å ha jobbet med leukemipasienter

I en debatt med islandske Vantrú hevdet Verrett at han har arbeidet med leukemipasienter i samarbeid med leger:

«Leukemi er når blodcellene ikke produserer riktig, hvilket lager abnormale hvite blodceller. I sjamanisme ser vi på dette som en ubalanse i skjelettet. Skjelettet er i sjamanisme strukturen til ens jeg,» skrev Verrett.

DEBATT MED DUREK: Overfor den islandske foreningen Vantrú hevdet Verrett leukemi er en «ubalanse i skjelettet». Foto: Skjermdump fra Vantrús Facebook-diskusjon med Durek Verrett.

– Det er en tankegang som bryter fullstendig med forståelsen av kreftsykdommer og leukemi, sier Øystein Bruserud, leder for Leukemi-gruppen ved Haukeland sykehus, og professor i blodsykdommer.

– Det han sier om hvite blodceller, er mer eller mindre korrekt. Men at leukemi skal skyldes ubalanse av giftstoffer, kjenner jeg meg ikke igjen i, sier Bruserud.

Verret hevdet videre at han i behandlingen av leukemi analyserer familiehistorien, hos foreldre og besteforeldre. Bruserud er tydelig på at kreft i all hovedsak ikke er en arvelig sykdom.

– Legger stein til byrden

– De fleste som har leukemi spør etter hvorfor de har fått det. Det er naturlig å søke en slags mening. Men dette er ikke medfødte avvik. Kunnskapen i dag er at dette er avvik som oppstår i benmargen av ukjent årsak.

Verrett har den siste uken gått ut i norsk presse og avvist at han har hevdet at han kan kurere kreft, og mener hjelpen han gir går ut på å gi støtte til dem som går gjennom påkjenningen det er å ha kreft.

– Kroppen er en levende organisme, og i sjamanismen vet vi at hvis kroppen ikke føler at den får ting ut, så vil det være mer utfordrende for personen å få behandlingen de trenger og føle at kroppen kan hvile etter alle behandlingene. Så det er måten jeg hjelper på, sier han til Dagbladet.

Som Lillenes liker professor Bruserud dårlig Verretts påstand om at «helbredelse fra sykdom avhenger av pasientens villighet».

– Det er å legge stein til byrden for alvorlig syke, og har ingenting med virkeligheten å gjøre. I mange tilfeller er det sykdommens egenskaper som avgjør. Noen sykdommer er mer aggressive enn andre. Å si at hvis du ikke vil, så blir du ikke frisk, hører ingen sted hjemme, sier Bruserud.

