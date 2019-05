EN GUTT: Allerede i januar ble kjønnet til ekteparet Kardashian West kjent. Nå er fødselen i gang. Foto: zz/Elaine Wells/starmaxinc.com / Starmax

Venter barn nummer fire – fødselen er i gang

Surrogatmoren som skal føde Kim Kardashians fjerde barn er lagt inn på sykehus og fødselen er i gang.

Det bekrefter en talsperson for Kardashian West overfor CNN torsdag kveld.

Allerede i januar ble det kjent at Kim Kardashian West (38) og artisten Kanye West (41) venter en gutt.

Tidligere på dagen torsdag opplyste Kims søster Kourtney Kardashian som var gjest i TV-showet «The Ellen Show» at Kim egentlig skulle vært sammen med henne på TV-showet, men at hun ikke kunne være der fordi hennes surrogat var i ferd med å føde.

Like etterpå la TV-verten Ellen de Generes ut denne meldingen på Twitter:

Det høyprofilerte Kardashian West-paret har fra før av barna Chicago (11 måneder), Saint (3) og North (5).

Da ekteparet fikk sitt tredje barn i januar i fjor offentliggjorde de den glade nyheten på denne måten:

– Kanye og jeg er glade for å fortelle at vi har fått et sunt og vakkert jentebarn. Vi er utrolig takknemlige til vår surrogatmor som har oppfylt drømmene våre med den beste gaven noen kan gi, het det i en uttalelse på Kim Kardashians

Derfor bruker hun surrogat

I en episode av «Keeping up with The Kardashians» i 2015 fortalte Kim Kardashian at hennes helsetilstand kan hindre henne i å bære frem et nytt barn selv.

Kardashian har en tilstand der morkaken vokser sammen med livmoren. Legene har fortalt henne at i verste fall kan et svangerskap ende med at hun må fraktes til sykehus for å fjerne livmoren kirurgisk.

Legene anbefaler at hun benytter seg av surrogatmor, dersom hun likevel ønsker et nytt barn, kom det frem i 2015.

Publisert: 10.05.19 kl. 07:32