TAR EN «TIMEOUT»: Justin Bieber, her sammen med kona Hailey Bieber, skriver i et langt innlegg på Instagram at han i en periode trenger å ta vare på seg selv og familien. Foto: Nicholas Hunt / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Justin Bieber beklager til fansen: – Dere fortjener ikke dette

Popstjernen sliter med mentale problemer og tar seg en pause for å finne seg selv.

Sangstjernen Justin Bieber (25) tar seg en pause fra musikken. Det avslører han på sin egen Instagram mandag amerikansk tid.

«Jeg leser flere meldinger om at dere ønsker et album ... Jeg har turnert i hele mitt tenåringsliv og i tidlig 20-årene, og dere så sikkert at jeg var misfornøyd på min forrige turné. Jeg fortjener ikke det, og dere fortjener ikke dette heller – dere som betaler for å komme og se livlige og energiske konserter. Følelsesmessig var det umulig for meg å gi dere det mot slutten av turneen», skriver han i det åpenhjertige innlegget.

25-åringen forklarer at han, istedenfor å jobbe med ny musikk, fokuserer på «å reparere de dype problemene han sliter med» og at han må gjøre det for ikke «å knekke sammen og for å ta vare på ekteskapet».

«Musikk er veldig viktig for meg, men ingenting er viktigere enn min familie og min egen helse», erkjenner 25-åringen.

Biebers siste album var «Purpose», som kom i 2015. I januar sa manageren hans Scooter Braun at popstjernens femte album etter planen kommer i 2019.

Tidligere denne måneden skrev Bieber, også det på Instagram, at han sliter med sin mentale helse.

«Jeg har slitt veldig. Føler meg bare veldig avkoblet og rar. Jeg kommer meg alltid opp igjen, så jeg er ikke bekymret. Jeg ville bare rekke ut en hånd til dere og spørre om dere vil be for meg. Gud er trofast, og bønnene deres fungerer. Tusen takk», skrev han den gang, og la til at han befinner seg «i sin aller mest menneskelige fase», og at han «ikke er redd for å møte utfordringene».

Da det for noen uker siden ble kjent at Bieber slet psykisk, gikk anonyme kilder rundt ham og kona Hailey Bieber (22) ut og forsikret at det ikke hadde noe med deres forhold å gjøre.

Bieber har det siste året vært svært åpen i sosiale medier. Da han forlovet seg med Hailey, som da het Baldwin til etternavn, utbroderte han kjærligheten til henne for all verden.

26.03.19 08:50