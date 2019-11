FÅR STØTTE: Tore Sagen fikk massiv støtte fra Kringkastingsrådet torsdag. Ingen i rådet var i tvil om at hans satireinnslag i «Flauhetskonkurransen» virkelig var satire. Foto: Espen Braata

NRK-sjefen om Tore Sagen-saken: – Vellykket satire

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen mener Radioresepsjonens omdiskuterte «Flauhetskonkurranse» er noe av den mest vellykkede satiren som NRK har skapt.

Det kom frem av årets siste møte i Kringkastingsrådet torsdag formiddag. Den største delen av diskusjonen gikk med til satireinnslaget «Flauhetskonkurransen» i programmet Radioresepsjonen, der Tore Sagen ble beskyldt for å lese en rasistisk tekst.

I sitt innlegg kunne Thor Gjermund Eriksen love at NRK ville fortsette «å gå i baret» som andre medlemmer av rådet antydet var nødvendig for å kunne diskutere satire-begrepet.

– Dette må være et av de mest vellykkede satireinnslag som er lagd i NRK, fordi den har skapt en voldsom debatt, også innad i NRK, om hva som er satirens grenser, sa Eriksen i sitt innlegg.

Han pekte på at NRKs oppgave er å pushe grensene for satiren, noe kanalen har gjort siden Trond Kirkvaag, Lars Mjøen og Knut Lystad spøkte med presteskapet på 70-tallet, en sak som nådde helt inn til Stortinget.

– Det er med på å gjøre samfunnet til et bedre og rausere sted å være. Satire skal vekke oss fra våre behagelige liv, sa Eriksen.

Det var imidlertid konsensus i rådet om at Tore Sagens innslag var tatt ut av kontekst og dermed ble misforstått blant lyttere og andre som fulgte debatten etterpå. NRK valgte derfor – etter Tore Sagens eget ønske – å avpublisere satireinnslaget.

Selve avpubliseringen ble også gjenstand for debatt. Spesielt kritiske til avpubliseringen var rådsmedlemmene Vebjørn Selbekk og Trude Drevland.

– Det er trist og flaut at man lar seg presse til å avpublisere, sa Selbekk som kalte dette et klart eksempel på krenkelseshysteri.

Kringkastingssjefen avviste at NRK var presset til å avpublisere og forsvarte den med personlige hensyn.

– For meg er det ingen stor prinsipiell greie at innslaget ble avpublisert. Det var en avgjørelse som redaksjonen og redaktøren tok der og da. Jeg forstår at Tore Sagen til slutt følte presset som gikk på hans egen person som for voldsomt. Dette ble ingen stor og utredet, prinsipiell beslutning – heller en «her må vi ta vare på hverandre»-beslutning, sa Thor Gjermund Eriksen.

Kringkastingsrådet diskuterte også en annen avpublisering, nemlig det mye omdiskuterte innlegget fra Anita Krohn Traaseth. Der la NRK-redaktør Kyrre Nakkim seg flat og beklaget at innlegget var publisert i utgangspunktet, mens flere av rådsmedlemmene mente at dette var mer en sak for Pressens Faglige Utvalg (PFU) enn Kringkastingsrådet.

Publisert: 21.11.19 kl. 10:17

