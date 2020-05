PÅ PREMIERE: Islandske Hafþór Júlíus Björnsson på premieren av siste sesong av HBO-serien «Game of Thrones» i New York 3. april i fjor. Foto: Caitlin Ochs / X06599

«Game of Thrones»-skuespiller med ny verdensrekord i markløft

Hafþór Júlíus Björnsson (31) spilte «The Mountain» i suksesserien «Game of Thrones». Nå har han løftet hele 501 kilo i markløft.

Nå nettopp

Rekorden ble satt på Thor’s Power Gym på Island lørdag, melder Reuters.

«Jeg har ikke ord. For en fantastisk dag, en jeg vil huske for resten av livet mitt», skriver styrkeløfteren selv på Instagram, hvor han også har lagt ut en video av rekordløftet.

501 kilo er mer enn det en gjennomsnittlig isbjørn veier, skriver Fox.

«Game of Thrones»-skuespilleren til VG: – Mentalt den tøffeste sesongen for meg.

Islandske Hafþór Júlíus Björnsson er nok mest kjent som Sir Gregor «The Mountain» Clegane, dronning Cercei Lannisters lakei, i sukssesserien «Game of Thrones».

Han er også kjent som verdens sterkeste mann – en tittel han vant i 2018.

– Det har vært veldig vanskelig til tider å kombinere skuespill og sporten, men jeg klarte å gjøre begge, og har vært veldig suksessfull i begge, sa Björnsson til VG under et Norgesbesøk før jul det samme året.

GIFT: Hafþór Júlíus Björnsson og Kelsey Henson giftet seg i oktober 2018. Han er 206 cm høy – hun 160. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

På grunn av coronapandemien ble ikke Björnssons rekord satt i en konkurranse, men foran en håndfull familie og venner på hans faste treningssenter.

Ifølge Fox var konkurransen World’s Ultimate Strongman (WUS) med å arrangere rekordforsøket, og hadde med en av sine representanter som dommer under Björnssons løft på Island.

Rekorden ble også sendt live på ESPN.

Tidligere rekordholder Eddie Hall, som løftet 500 kilo i 2016, har gått ut mot løftet, som han mener burde vært gjennomført under mer ordnede omstendigheter.

Han har tidligere sagt at ingen skikkelig sport vil godkjenne rekorder som brytes utenfor rammene av en konkurranse, skriver Washington Post.

– Godt gjort. Men dette skulle vært gjort i en skikkelig konkurranse, sier briten i en video på Instagram etter Björnssons løft lørdag.

De to planlegger nå og møtes for å finne svaret på hvem som er sterkest, en gang for alle, skriver Washington Post.

Publisert: 03.05.20 kl. 04:01

