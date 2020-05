Foto: STEVEN FERDMAN / AFP

Avslører hvorfor de forlot TikTok-huset

TikTok-superstjernene Charli og Dixie D’Amelio skal ha bekreftet at de har forlatt «Hype house». De ønsket ikke å være med på forretningsdelen av kollektivet.

Søstrene skal fortsatt være venner med de andre TikTokerne selv om de ikke ønsker å fortsette forretningene med dem, skriver nettstedet Dexterto.

Ryktene om at søstrene var i gang med å forlate kollektivet med rundt 20 TikTokere startet etter at det populære nettverket skal ha oversett 16-åringen på Instagram.

I tillegg til å ha store felleskontoer på sosiale medier, har nettverket et hus i Los Angeles der de ofte møtes (riktignok før coronautbruddet) for å lage videoer.

– De ønsket ikke å være en del av bedriften etter at «Hype house» ble mer basert på penger, sier en representant for søstrene, ifølge Hollywood Reporter.

STJERNER: Medlemmene i «Hype house» har på kort tid blitt noen av verdens mest kjente personer gjennom appen TikTok. Foto: MICHELLE GROSKOPF / NYTNS

TikToks største stjerne

Charli D’Amelio har lenge vært et av TikToks største og mest populære stjerner. 16-åringen var den første til å få over 50 millioner følgere på plattformen.

Hun skal nylig ha signert en kontrakt med produsenten bak «American Idol» for å mage en realityserie basert på livet hennes.

Nylig fikk D’Amelio kritikk av kjendisgossip-veteranen Perez Hilton for å legge ut «seksuelle» dansevideoer iført bikini.

Søsteren Dixie, med over 20 millioner følgere, havnet i trøbbel etter at et bilde av et rom dekorert med et stort amerikansk flagg og Trump/Pence-plakater dukket opp

Slutten for «Hype house»?

Flere fans er bekymret for fremtiden til den kreative vennegjengen.

Nylig forlot en av grunnleggerne, Daisy Keech, samarbeidet og skal også ha saksøkt husets manager Thomas Petrou etter uenigheter og rettigheter og bruk av merkevaren, ifølge Insider.

Etter det begynte D’Amelio-søstrene å delta på mindre fellesvideoer. Selv om «Hype house» fortsatt har stjerner som Addison Rae og Chase Hudson frykter mange at det kreative kollektivet vill rakne.

Publisert: 11.05.20 kl. 11:08

