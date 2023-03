FUNNET LIVLØS: Katie Gallagher ble funnet død i sengen sin i New York, 24. juli 2022.

Mener motedesigner ble drept

Katie Gallagher var klesdesigner for Lady Gaga og Rita Ora. Nå mistenker politiet at hun er en av flere døde i en rekke av narkotikarelaterte ransforsøk.

En kvinne som ble funnet død i en leilighet på Manhattan i New York for åtte måneder siden, er nå identifisert som motedesigner Kathryn Marie Gallagher (35).

Nå tror politiet at hun ble drept, og har startet etterforskning, skriver ABC New York.

Katie Gallagher var en amerikansk motedesigner som har kledd verdensstjerner som blant andre Lady Gaga og Rita Ora og skuespilleren Laverne Cox, og har vist 26 av kolleksjonene hennes under moteukene i New York og Paris.

Hun beskrives som en «internasjonalt anerkjent motedesigner» og har dukket opp i magasiner som Vogue og Elle.

Nå mistenker politiet i New York at hun døde etter å ha fått i seg en giftig kombinasjon av fentanyl, alkohol, etanol og p-fluorfentanyl.

KJENT MOTEDESIGNER: Gallagher var et anarkjent navn i motebransjen.

Ifølge NBC New York, sier kilder i politiet at Gallaghers dødsfall kan knyttes til 26 andre lignende hendelser på Lower East Side i New York, hvor ofrene skal ha blitt dopet ned og ranet. Av de 26 hendelsene, skal to stykk ha død av overdose.

I en uttalelse til NBC New York, sier familien til Katie Gallagher:

– Politiet bekrefter nå noe vi allerede viste, nemlig at Katie er offer for en forbrytelse. Vi har holdt igjen informasjon mens vi har ventet på den offisielle uttalelsen. Å dele nyhetene hjelper oss med å kreve rettferdighet.