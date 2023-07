POPSTJERNE: Ariana Grande i desember 2022.

Ethan Slater har søkt om skilsmisse etter romanserykter med Ariana Grande

Et par uker etter at Ariana Grande (30) skal ha separert seg fra ektemannen, har «Wicked»-kollega Ethan Slater (31) levert skilsmissepapirer. Nå florerer ryktene.

Den siste tiden har flere utenlandske medier rapportert om romanserykter mellom superstjernen Ariana Grande og skuespillerkollega Ethan Slater.

Hverken Grande eller Slater har kommentert romanseryktene.

For et par uker siden skrev flere medier at Grande er på vei mot skilsmisse fra Dalton Gomez. Dette etter å ha vært gift i to år.

«Thank U Next»-sangeren har også tidligere vært i flere offentlige forhold med blant annet den avdøde artisten Mac Miller og komiker Pete Davidson.

Nå har Slater levert skilsmissepapirer, ifølge blant annet TMZ og Independent.

Slater har vært gift med musiker Lilly Jay siden 2018, og i fjor fikk de en sønn.

GIFTERING: Ifølge avisen The Independent var Grande å se uten gifteringen sin, da hun var tilskuer under tennisturneringen Wimbledon 2023 den 16. juli.

Ethan Slater er best kjent som Svampebob fra musikalen om «Svampebob».

De to er begge aktuelle som skuespillere i den nye filmatiserte versjonen av musikalen «Wicked» som kommer ut i 2024.

