Slik feiret kjendisene nyttår

Kjendisenes nyttårsfeiring var blant annet preget av nyttårskyss med ny kjæreste og stjernespekket feiring i Karibia.

2022 er offisielt over, noe flere feiret i større og mindre grad lørdag kveld.

I den forbindelse har VG dykket ned i Instagram og funnet et knippe blinkskudd fra kjendisenes nyttårsfeiring.

Mia Gundersen (61) feiret med sin nye kjæreste – et forhold hun bekreftet tidligere i desember.

– Vi hadde en herlig feiring med ti stykker og storkoste oss over en treretters middag som vi laget sammen, skriver hun i en sms til VG.

Hun har vært sparsom med detaljer om den nye kjæresten, men lørdagen postet hun et innlegg hvor hun viste ham frem for første gang.

På bildet kysser de, og Gundersen har kommentert to hjerter sammen med bildet.

Gundersen er ikke den eneste som delte kyssebilde i forbindelse med det nye året.

«Denne nyttårsfeiringen når nye høyder! ♥️ Takk for at du viser meg din verden» skriver Iselin Guttormsen (35) sammen med et bilde av seg selv og Catalin Andrei Mihu (28) som kysser.

Guttormsen befinner seg i hjemlandet til Mihu, Romania, og videoer hun har postet viser en storslått fest med rumensk folkemusikk.

Guttormsen og dansepartneren Mihu fant tonen under «Skal vi danse: All Stars». De har foreløpig ikke bekreftet at de er kjærester, men Guttormsen har tidligere uttalt at det føles som «ekte kjærlighet».

Influencer og TV-profil Karianne Vilde Wølner (28) feiret sammen med forlovedene Kristian Spetalen (27) og deres nyfødte barn – og røpet samtidig navnet på den lille.

«Olivia’s første nyttårsaften» skriver hun til et bilde av den nybakte familien.

Stjernespekket feiring

Kyrre Gørvell-Dahll (31), bedre kjent som Kygo, feiret med kjæresten Victoria Nadine (24) på den karibiske øyen St. Barths.

«Fin kveld med fine folk i St. Barths» skriver han sammen med en rekke bilder.

På bildene han har publisert vises også flere andre store stjerner, som artist Jimmy Buffett, den amerikanske idrettsutovøveren Rob Gronkowski og den kjente skuespilleren Miles Teller.

Også Nadine har postet bilder fra feiringen. Iført en lag blomstrete kjole poserer hun sammen med kjæresten.

Vendela Kirsebom (55) og Petter Pilgaard (42) kunne avslutte året på bryllupsreise i Tulum i Mexico.

«Helt magisk» skriver hun.

Influencer Erica Mohn Kvam tilbrakte feiring på hotell – et valg hennes hund så ut til å være fornøyd ned.

«Nyttårsaften på hotell anbefales til alle med nervøs voffs» skriver hun sammen med et bilde av seg og kjæresten – og deres hund.

Victoria Nadine er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.