Taylor Swift sa nei til Meghan Markles podkast

Det har gått trått med prins Harry og Meghan Markles forsøk på å bygge sitt imperium i Hollywood.

Da hertugen og hertuginnen av Sussex løsrev seg fra det britiske kongehuset, var det med store planer for en fremtid i Hollywood.

Kronen på verket var en avtale med Spotify, verdt rundt 20 millioner dollar i 2020.

Men Meghan Markles podkast «Archetypes» fikk bare én sesong hos strømmegiganten. Spotify og hertugparet ble tidligere i juni «enige om skille veier».

Blant de mange celebre gjestene som sa ja til å stille opp i podkasten, var popstjernen Mariah Carey, tennisspiller Serena Williams og Paris Hilton.

Men Taylor Swift sa nei, ifølge The Wall Street Journal.

Hertuginne Meghan skal ha skrevet et personlig brev til artisten, der hun inviterte henne til podkasten.

Swift skal ha svart nei via en representant.

WE ARE NEVER EVER GETTING BACK TOGETHER: Var muligens budskapet fra Spotify til Meghan Markle og prins Harry. I juni ble de «enige om å skille veier».

Skal fortsette på ny plattform

Podkasten hadde premiere i august 2022. Totalt har det blitt publisert 12 episoder.

BBC skrev tidligere i juni at amerikanske medierapporter tyder på at hertugparet ikke klarte å oppfylle de produktivitetskravene som sto i kontrakten.

Til The Wall Street Journal sa en talsperson at hertuginnen kommer til å fortsette å utvikle mer innhold for hennes lyttere på en annen plattform.

Nyheten om at Spotify og hertugparet ikke kommer til å fortsette sitt samarbeid, kom kort tid etter at strømmeplattformen har kunngjort at de kommer til å kutte kunngjort at de vil kutte 200 jobber i podkastavdelingen.