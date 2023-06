GIFTEKLARE: Brody Jenner og Tia Blanco, begge avbildet ved ulike anledninger for noen år siden.

Brody Jenner fridde til gravid kjæreste

«The Hills»-kjendis Brody Jenner (39) har fått ja fra kjæresten Tia Blanco (26).

Kortversjonen Brody Jenner, kjent fra «The Hills», og surfekjæresten Tia Blanco venter sitt første barn og har nå også forlovet seg.

Begge deler nyheten om forlovelsen på Instagram.

Brody Jenner er halvbror til Kylie og Kendall Jenner og har tidligere vært gift med Kaitlynn Carter.

Han og Blanco har vært sammen i halvannet år. Vis mer

Ikke bare venter paret sitt første barn sammen. Nå har de også forlovet seg. Det melder Jenner på Instagram, der han har lagt ut video av at han går ned på kne foran gjester under kjærestens «baby shower» «baby shower»en fest som holdes for å feire et kommende barn. Gjestene har ofte med seg gaver. Babyshower er vanlig i USA og er blitt populært også i Norge og andre land. i helgen.

«Kan ikke vente med å elske deg for alltid», skriver han etterfulgt av et ringsymbol.

Også den vordende mammaen og kommende bruden deler kyssebilde på Instagram og skriver natt til mandag norsk tid at det «fortsatt føles som en drøm».

«Vær så snill ikke å klype meg!!! Verdens beste baby shower i går ble rundet av med et frieri fra mannen i mine drømmer. Det var så spesielt å dele disse øyeblikkene med mennesker som vi er så glade i», skriver Blanco.

Hun legger til at hun «ikke kan vente med å gifte seg».

Når bryllupet skal stå, er for tidlig å si, men barnet er ventet om kort tid. Det er over et halvt år siden de informerte verden om at de skal bli foreldre.

Ekteskap nummer to

Paret har vært sammen i halvannet år.

Brody Jenner er kjent fra en rekke realityshow, deriblant «The Hills». Han er for øvrig TV-produsent og har tidligere jobbet som modell. Tia Blanco er en kjent surfer.

Det blir andre gang Brody smis i hymens lenker. Han var fra 2018 til 2019 gift med realitykjendis og influencer Kaitlynn Carter (34).

Berømt slekt

TV-seerne kjenner ham også fra «Keeping Up With The Kardashians», fordi han er sønn av Caitlyn Jenner (73) og dermed halvbror til Kylie Jenner (25) og Kendall Jenner (27). Som følge av Caitlyn Jenners tidligere ekteskap med Kris Jenner (67), er Brody også tett på Kardashian-søstrene

Brody er ikke den eneste i Jenner/Kardashian-klanen som venter barn. I helgen ble det kjent at Kourtney Kardashian (44), som har tre barn far før, er gravid med sitt og Travis Barkers (47) første felles barn.

