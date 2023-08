PÅ TURNÉ: Florence Welch på scenen i Ungarn 10. august.

Florence + the Machines-vokalist: − Måtte hasteopereres

Florence Welch (37) avslører hvorfor bandet denne uken måtte avlyse to konserter.

I et innlegg på Instagram søndag, skriver hun at hun har blitt operert, og at det «reddet livet hennes».

Bandet kunngjorde forrige uke at to planlagte konserter på festivalene Zurich Openair og Rock en Seine i slutten av august måtte avlyses.

– Jeg er så lei meg for at jeg måtte avlyse de siste konsertene. Det går bra med føttene mine, jeg måtte hasteopereres for grunner jeg ikke føler meg sterk nok til å fortelle om helt enda, men det reddet livet mitt, skriver hun, uten å gi flere detaljer.

I november i fjor måtte bandet avbryte turneen sin i Storbritannia fordi Welch brakk foten på scenen, skriver Guardian.

I Instagram-innlegget søndag forteller Welch at hun håper å være tilbake på scenen til konsertene i Lisboa og Malaga, som skal foregå i begynnelsen av september.

Den britiske indierockgruppen Florence + the Machines har blitt nominert til syv Grammy-priser, og er kjent for låter som «Shake it Out», «You’ve Got the Love» og «Dog Days Are Over».