IKKE VENDT RYGGEN: Beyoncé er for tiden på sin enorme Renaissance World Tour.

Beyoncé fra scenen: − Elsker deg, Lizzo

Beyoncé (41) viser støtte til den hardt kritiserte popstjernen Lizzo (35), som står midt i et kontroversielt søksmål.

– Jeg elsker deg, Lizzo, ropte Beyoncé fra scenen under sin nylige «Renaissance»-konsert i Atlanta.

Den offentlige støtten kommer etter at hun så ut til å utelate Lizzos navn under fremføringen av sangen «Break My Soul (The Queens Remix)» tidligere denne måneden.

Popstjernen pleier å hedre svarte kvinnelige artister ved å rope ut navnene på dem underveis i låten – eksempelvis artister som Betty Davis, Solange Knowles og Lauryn Hill.

Klippet av Beyonces uttalelse har gått viralt i sosiale medier, skriver Huffington Post.

– Falske påstander

Tidlig i august ble det kjent at Lizzo ble saksøkt av de tidligere danserne Arianna Davis, Crystal Williams og Noelle Rodriguez. De anklaget Lizzo og teamet hennes for flere forhold – deriblant for seksuell trakassering og et fiendtlig arbeidsmiljø.

Siden den gang har det dukket opp flere nye anklager mot popstjernen. Lizzo har selv uttalt seg i saken, og beskriver det hele som «fryktelig vanskelig» i et Instagram-innlegg publisert i starten av august.

– Min arbeidsmoral, moral og respekt har blitt stilt spørsmål ved. Karakteren min har blitt kritisert. Vanligvis velger jeg å ikke svare på falske påstander, men disse er like usmakelige som de høres ut og for opprørende til å ikke bli adressert, skriver hun i innlegget.

Lizzo skrev videre at hun ikke vil bli sett på som et offer i denne saken, men understreker at hun ikke er «den skurken som folk og media har fremstilt» henne for.

– Jeg kan ikke akseptere eller tillate folk å bruke den åpenheten til å få meg til å være noe jeg ikke er.

Lizzo, som egentlig heter Melissa Viviane Jefferson, slo for alvor gjennom i 2019 med albumet Cuz I Love You, med hitlåter som «Juice», «Good as Hell» og «Boys».

Beyoncés «Renaissance World Tour» avsluttes tidlig i oktober.