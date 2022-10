KOPIER: Josh Duhamel og Audra Mari som avdøde J. Howard Marshall og avdøde Anna Nicole Smith i Beverly Hills lørdag.

Kjendisenes Halloween-bilder: Ser du hvem filmstjernen og kona etterligner?

Josh Duhamel (49) var ugjenkjennelig på Halloween-feiringen i Los Angeles i helgen. En norsk milliardærarving og influencer festet også med fiffen i L.A.

Filmstjernen Josh Duhamel dukket opp på den årlige Casamigos Halloween-festen i Beverly Hills sammen med kona Audra Mari (28).

Det nygifte paret har en aldersforskjell på 21 år – noe som er for småtteri å regne sammenlignet med paret de var kledd ut som.

Duhamel gikk nemlig «all in» for å ligne den avdøde oljemilliardæren J. Howard Marshall. Kona var til forveksling lik modellikonet hun skulle forestille – Anna Nicole Smith.

SKANDALEPAR: J. Howard Marshall og Anna Nicole Smith etter bryllupet i 1994.

Den tidligere Playboy-modellen og skuespilleren var 26 år da hun i 1994 giftet seg med den 89-årige oljemilliardæren.

Marshall døde i 1995 – etter at paret hadde vært gift i 14 måneder.

Anna Nicole Smith døde i 2007, 39 år gammel.

SEG SELV: Josh Duhamel og Audra Mari på filmpremiere i Los Angeles i fjor.

Duhamel og Mari giftet seg i forrige måned, og Mari fleiper om avstanden i alder mellom seg og ektemannen.

«Hvilken aldersforskjell? Damer og herrer, Anna Nicole Smith & J. Howard Marshall», skriver hun under en video av seg og Duhamel på Instagram:

Norske Sophie Stray Spetalen (18) poserte på rød løper sammen med festarrangør Darren Dzienciol (35) på hans årlige Halloweenfest, Carnevil, i Los Angeles i USA natt til mandag – norsk tid.

Hun hadde kledd seg ut som en tiger for anledningen.

På den samme festen var også popartist Tyga (32), Youtuber James Charles (23), popartist Chris Brown (33) og Hollywood-skuespiller Ryan Phillippe (48) sammen med en rekke andre kjendiser.

FESTET SAMMEN: Sophie Stray og Darren Dzienciol i Los Angeles lørdag.

Spetalen er datter av investor Øystein Stray Spetalen (60) og fotograf Charlotte (48). Sammen med storesøster Jenny (20), har hun gjort seg bemerket på sosiale medier med bilder av blant annet eksklusive reisemål og sangklipp.

Selv beskriver hun seg selv som «singer/writer» på Instagram, hvor hun har nærmere 40.000 følgere.

Hun gjør det også stort på TikTok hvor hun har over 61.000 følgere. På begge plattformene legger hun blant annet ut videoer av at hun spiller piano og synger.

VG har bedt Sophie Stray Spetalen om en kommentar.

VG har tidligere skrevet at de to Spetalen-søstrene for kort tid siden gikk inn i eiendomsmarkedet – med pappa Øystein Stray Spetalen i styret.

Les også Spetalen-søstrene eier hver sin Oslo-bygård Milliardærarvingene deler flittig bilder av sine egne jetsettliv på Instagram.

Filmstjernen Megan Fox (36) og musikerforloveden Machine Gun Kelly (32) valgte å kopiere et annet berømt og beryktet par – eks-turtelduene Pamela Anderson (55) og Tommy Lee (60).

Likheten er slående.

«Men er dette i det hele tatt kostyme?», spør Megan sine over 20 millioner følgere på Instagram.

Ifølge økonomimagasinet Kapital er Øystein Stray Spetalen en av Norges rikeste med en formue på seks milliarder kroner.

Realitydronningen Kim Kardashian (42) kledde seg ut som Marvel-heltinnen Mystique.

Hun har delt bilder og vide på Instagram, iført åletrangt latekskostyme. Men hvordan hun feiret, skriver hun ikke noe om.

Kims søster Kylie Jenner (25) har kledd seg ut i flere kostymer i helgen, blant annet som Frankensteins brud.

«Happy Halloweekend», skriver TV-kjendisen.

Rapper P. Diddy (52) valgte også å kopiere en død stjerne. Han gikk inn i rollen som filmstjernen Heath Ledger og hans ikoniske rollefigur Joker fra filmen med samme navn.

Ledger døde i 2008, 28 år gammel, og før han rakk å vinne Oscar for nettopp rollen som Joker.

Diddy har delt flere bilder og videoer av seg selv, blant annet dette:

Popartisten Lizzo (34) kedde seg for anledningen ut som en ikonisk tegneseriefigur, nemlig Marge Simpson.

«I AM HIM – HIMMY NEUTRON- MARGE HIMPSON», skriver hun under en bilderserie av seg selv på Instagram: