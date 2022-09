1 / 3 SISTE BILDET: Dette var blant de siste bildene som ble tatt av dronning Elizabeth, bare to dager før hun døde. forrige neste fullskjerm

Dronning Elizabeths siste dager: − Hun så skjør ut

Bildene av dronning Elizabeth i peisestuen på Balmoral slott bare to dager før hun døde er blitt historiske.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Fotograf Jane Barlow tok tirsdag denne uken det som ble de siste offisielle bildene av dronning Elizabeth.

Bare to dager før dronningen døde.

Anledningen for bildene, som nå går verden rundt, var at dronningen formelt skulle innsette Liz Truss som britenes nye statsminister.

– Hun så definitivt mer skjør ut enn da jeg tok bilder av henne i sommer, men var ved godt mot, sier Barlow, som jobber for fotobyrået PA, ifølge The National.

Barlow forteller at mens de ventet på statsministeren drev de smaltalk om været – for utenfor var det mørk himmel og tungt regn det meste av dagen.

Fotografen forteller at hun også tok noen bilder av dronningen mens de ventet, noe som skulle vise seg å bli av stor betydning.

DET SISTE BILDET: Jane Barlow var utsendt for å ta bilder av møtet mellom statsminister Liz Truss og dronning Elizabeth, men sier det var bildet av Elizabeth alene som ble det beste bildet.

– Jeg var der for å ta bilder av møtet mellom henne og den nye statsministeren, men for meg er bildet av dronningen alene det beste bildet.

– Og det har så klart fått mer betydning nå etterpå, sir Barlow til The National.

Dette ble de siste portrettene av dronningen før hun gikk bort.

– Hun ga meg mange smil, sier fotografen, som også røper at hun har fått mye positiv tilbakemelding på bildene de siste dagene.

TOK BILDENE: Jane Barlow har vært fotograf for nyhetsbyrået PA i Skottland i seks år.

Barlow kaller det en ære å ha fått tatt bildene.

Da Liz Truss ble tatt imot av dronningen, tok Barlow noen bilder av møtet – før hun ble bedt om å forlate rommet.

– Det var virkelig et privilegium å få ta disse bildene, sier hun til The National.

Barlow møtte også dronning Elizabeth i juli denne sommeren – under dronningens årlige ukelange Skottland-besøk.

I SOMMER: Fotograf Jane Barlow tok i sommer dette bildet av den daværende prins Charles og dronning Elizabeth – under deres besøk i Skottland.

Tidligere på dagen hadde også dronningen tatt imot eksstatsminister Boris Johnson – for hans offisielle avskjed. Etter planen skulle dronningen ta farvel med Johnson i Buckingham Palace – der hun gjennom sin tid som dronning har hatt avskjedsmøter med hele 14 statsministere.

Men det ble lagt til Balmoral på grunn av hensyn til dronningen.

I dagene før møtet med statsministerne tirsdag denne uken, hadde Buckingham Palace meldt at dronning Elizabeth måtte stå over Braemar Highland Gathering – en av få arrangement hun pleier å delta på under sitt sommeropphold på Balmoral, ifølge W magazine.

Hun meldte også avbud fra et digitalt møte med Privy Council onsdag, dagen før hun døde.

Senest onsdag sendte hun også ut en melding via Buckingham Palace for å kondolere til alle som har mistet sine kjære under angrepene i Saskatchewan i Canada.

Så kom meldingen om at hun var under medisinsk overvåkning torsdag - og at hun ble værende på Balmoral slott.

Utenfor Buckingham Palace ble det satt ut skilt om at dagens vakt-bytte var avlyst.

Bare timer senere kom den offisielle dødsmeldingen. Buckingham Palace sendte ut denne meldingen etter først på ha varslet statsministeren: