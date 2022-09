Kong Charles III talte til nasjonen: − Min elskede mor var en inspirasjon

Kong Charles III lover å tjene folket med lojalitet, respekt og kjærlighet i sin første tale til nasjonen som konge.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg snakker med en dyp sorg. Gjennom livet sitt var dronningen, min elskede mor, en inspirasjon, åpner han talen.

Han trekker frem morens TV-sendte tale på 21-årsdagen i Cape Town i 1947, der hun lovet å vie livet sitt til å tjene sitt folk.

– Det var mer enn et løfte. Det var et dypt personlig engasjement, som definerte hele livet hennes, sier kong Charles.

– Det løftet om livslang tjeneste fornyer jeg til dere i dag, sier han.

– Jeg vil bestrebe å tjene dere med lojalitet, respekt og kjærlighet, sier han.

– Kjære mamma: Takk

– Dronning Elizabeth var varm, hadde humor og evnet å se det beste i folk. Jeg hyller min mors minne og hedrer hennes tjenesteliv, sier kongen.

Kongen sier at han er klar over sorgen morens dødsfall medfører for mange. Han henvender seg også direkte til sin mor med en personlig takk:

– Min kjære mamma, som begynner på sin siste store reise for å gjenforene med min kjære avdøde pappa, jeg vil bare si én ting: Takk.

– Takk for din kjærlighet og hengivenhet til vår familie og til familien av nasjoner du har tjent så flittig i alle disse årene.

Roser familien

Kong Charles sier at hans eget liv vil endre seg nå som han får nye ansvarsområder.

– Dette er også en tid for forandring for min familie. Jeg kan stole på den kjærlige hjelpen fra min kone Camilla, sier han.

Kong Charles opplyser samtidig at eldstesønnen og tronarving prins William og kona Catherine vil få titlene Prins og prinsesse av Wales.

– Med Catherine ved sin side, vår nye Prins og prinsesse av Wales, vil han fortsette å inspirere, sier kongen.

Til yngstesønnen prins Harry og hertuginne Meghan, sier han:

– Jeg uttrykker min kjærlighet for prins Harry og Meghan mens de fortsetter å skape sitt liv utenlands.

Minnegudstjeneste

Samtidig som kongens tale, vil St. Paul's katedral i London holde en minnegudstjeneste for dronning Elizabeth II.

Det er lange køer utenfor katedralen. Alle de 2.000 armbåndene til deltagere fra folket som skal delta på gudstjenesten, ble delt ut innen tre timer

Ifølge The Guardian vil «God Save the King» bli sunget under minnegudstjenesten.

Under dronning Elizabeth's tid sang man «God Save the Queen». Nå som Kong Charles er konge vil «Queen» bli byttet ut med «King», for å markere at han nå er monarken.