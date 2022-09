Kong Charles III taler til nasjonen: − Min elskede mor var en inspirasjon

Kong Charles III taler til nasjonen for første gang etter morens bortgang.

Det er kong Charles første tale til nasjonen som konge.

– Jeg snakker med en dyp sorg. Dronningen var en inspirasjon, Min elskede mor var en inspirasjon, åpner han talen.

Han trekker frem morens løfte i 1947om å vie sitt liv til å tjene sitt folk og understreker hvordan hun opplevde det som en personlig forpliktelse.

– Det løftet om livslang tjeneste fornyer jeg til dere i dag, sier han.

– Jeg vil bestrebe å tjene dere med lojalitet, respekt og kjærlighet, sier han.

– Dronning Elizabeth var varm, hadde humor og evnet å se det beste i folk. Jeg hyller min mors minne og hedrer hennes tjenesteliv, sier kongen.

Kongen sier at han er klar over sorgen morens dødsfall medfører for mange. Han henvender seg også direkte til sin mor med en personlig takk:

– Min kjære mamma, som snart gjenforenes med pappa, jeg vil bare si én ting: Takk.

Minnegudstjeneste

Samtidig som kongens tale, vil St. Paul's katedral i London holde en minnegudstjeneste for dronning Elizabeth II.

Det er lange køer utenfor katedralen. Alle de 2.000 armbåndene til deltagere fra folket som skal delta på gudstjenesten, ble delt ut innen tre timer

Ifølge The Guardian vil «God Save the King» bli sunget under minnegudstjenesten.

Under dronning Elizabeth's tid sang man «God Save the Queen». Nå som Kong Charles er konge vil «Queen» bli byttet ut med «King», for å markere at han nå er monarken.