ARGENTISK TANGO: Cengiz Al og Rikke Lund. De fikk full pott for sin argentinske tango.

«Skal vi danse: Allstars»: Kjendisene danser ut sine lidenskaper

Kveldens dansekonkurranse har fått navnet «Min lidenskap». Til nå har publikum fått se kjendisene danse ut hundekjøring, likestilling og kampen mot forskjellsbehandling av minoriteter.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

«Hva brenner kjendisene for? Lidenskap og engasjement er stikkord, når kjendisene gir alt for å kjempe seg videre i konkurransen.» står det i TV2 s beskrivelse av kveldens dansekonkurranse.

Kveldens danser:

Jørgine Massa Vasstrand og Santino Mirenna er kveldens første dansere. De danset samba til «Running With The Wolves» av Aurora.

Jørgines lidenskap er hundekjøring.

– Hundekjøring er en ny lidenskap. Det er fascinerende og noe av det som får meg mest i vater, man får liksom ikke «multi-tasket» når man kjører hund, som jeg stort sett gjør ellers i livet, sier Jørgine.

Dommer Merete Lingjærde syntes paret danset en fantastisk samba, selv om den ikke handlet om party og fjær på rumpa.

– Du har en lidenskap for noe helt annet. Du har nydelige ben og du er flink til å strekke dem ut. Jeg skulle ønske du var litt mer på i overkroppen, sier Lingjære.

– Masse fin samba, men likevel noe å pirke på i dag, sier Trine Dehli Cleve.

Dommerpoeng: 26.

1 / 3 SAMBA: Jørgine Vasstrand og Santino Mirenna. ARGENTISK TANGO: Nathan «Nate» Kahungu og Nadya Khamitskaya. RUMBA: Iselin Guttormsen og Catalin Mihu. forrige neste fullskjerm SAMBA: Jørgine Vasstrand og Santino Mirenna.

Iselin Guttormsen og dansepartner Catalin Andrei Milhu. Danset rumba til «If I Where a boy» av Beyoncé.

Iselins lidenskap er kvinnekamp og likestilling.

– Jeg synes dette var fint, og jeg synes tema du danser for er viktig i en tid hvor kvinner i Iran blir drept for å ikke ha hijaben på riktig, sier dommer Morten Hegseth.

– Det er innmari mye bra, men skal jeg ta deg på noe, så er det at armbevegelsene dine er litt halvveis, du kunne ha strukket ut noe mer.

Dommerpoeng: 22

Dommerne Trine Dehli Cleve, Morten Hegseth og Merete Lingjærde.

Cengiz Al og dansepartner Rikke Lund. Danset argentinsk tango til «Legendary» av Welshly Arms.

Cengiz’ brenner for en film- og mediebransje som ikke skal forskjellsbehandle mennesker med minoritetsbakgrunn.

– Det var gutten fra Lier som danset argentinsk tango, det får’n si! Du ser responsen fra oss alle sammen. Du leverer gang etter gang. Det er så samkjørt, det er så godt partnerskap, det er så mange finesser som er på plass.

– Vi er blitt beskyldt for favorisere deg, men vi favoriserer bare dritgod dans, sier dommer Trine Dehli Cleve.

Dommerpoeng: 30

Morten Hegseth er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gccjør oppdrag for VG ligger her.