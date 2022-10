I DUELL: Nate Kahungu og Iselin Guttormsen. Sistnevnte måtte forlate dansegulvet under kveldens program.

Iselin Guttormsen røk ut av «Skal vi danse: Allstars»

I kveld skulle kjendisene danse ut sine lidenskaper. Nate Kahungu og Iselin Guttormsen endte i duell, og det var sistnevnte som måtte legge danseskoene på hylla.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

«Hva brenner kjendisene for? Lidenskap og engasjement er stikkord, når kjendisene gir alt for å kjempe seg videre i konkurransen.» står det i TV2s beskrivelse av kveldens dansekonkurranse.

Publikum fikk se kjendisene danse ut lidenskapen for hundekjøring, likestilling og jul.

En gnistrende jive-duell, «Gutta mot jentene», sto også på programmet.

Etter at publikumsstemmene var talt opp, var det kjendisene Nate Kahungu og Iselin Guttormsen, med deres respektive dansepartnere, som måtte ut i duell.

Dommerne var samstemte om at det var Nate som skulle forbli i konkurransen, dersom de fikk velge.

Og publikum bestemte at det var Iselin som måtte forlate konkurransen. Nate blir med videre.

– Det var enden på visa for meg. Jeg er så stolt over at vi har kommet så langt. Jeg er så takknemlig for Catalin. Jeg er så takknemlig for alle de fantastiske menneskene. Jeg er ikke bitter, sier Iselin etter å ha fått den tunge beskjeden.

SAMBA: Jørgine Vasstrand og Santino Mirenna.

Kveldens danser:

Jørgine Massa Vasstrand og Santino Mirenna var kveldens første dansere. De danset samba til «Running With The Wolves» av Aurora.

Jørgines lidenskap er hundekjøring.

– Hundekjøring er en ny lidenskap. Det er fascinerende og noe av det som får meg mest i vater, man får liksom ikke «multi-tasket» når man kjører hund, som jeg stort sett gjør ellers i livet, sier Jørgine.

Dommer Merete Lingjærde syntes paret danset en fantastisk samba, selv om den ikke handlet om party og fjær på rumpa.

– Du har en lidenskap for noe helt annet. Du har nydelige ben og du er flink til å strekke dem ut. Jeg skulle ønske du var litt mer på i overkroppen, sier Lingjærde.

– Masse fin samba, men likevel noe å pirke på i dag, sier Trine Dehli Cleve.

Dommerpoeng: 26.

RUMBA: Iselin Guttormsen og Catalin Mihu.

Iselin Guttormsen og dansepartner Catalin Andrei Milhu. Danset rumba til «If I Where a boy» av Beyoncé.

Iselins lidenskap er kvinnekamp og likestilling.

– Jeg synes dette var fint, og jeg synes tema du danser for er viktig i en tid hvor kvinner i Iran blir drept for å ikke ha hijaben på riktig, sier dommer Morten Hegseth.

– Det er innmari mye bra, men skal jeg ta deg på noe, så er det at armbevegelsene dine er litt halvveis, du kunne ha strukket ut noe mer.

Dommerpoeng: 22

ARGENTISK TANGO: Cengiz Al og Rikke Lund. De fikk full pott for sin argentinske tango.

Cengiz Al og dansepartner Rikke Lund. Danset argentinsk tango til «Legendary» av Welshly Arms.

Cengiz’ brenner for en film- og mediebransje som ikke skal forskjellsbehandle mennesker med minoritetsbakgrunn.

– Det var gutten fra Lier som danset argentinsk tango, det får’n si! Du ser responsen fra oss alle sammen. Du leverer gang etter gang. Det er så samkjørt, det er så godt partnerskap, det er så mange finesser som er på plass.

– Vi er blitt beskyldt for favorisere deg, men vi favoriserer bare dritgod dans, sier dommer Trine Dehli Cleve.

Dommerpoeng: 30

ARGENTISK TANGO: Nathan «Nate» Kahungu og Nadya Khamitskaya.

Nate Kahungu og dansepartner Nadya Khamitskaya. Danset argentinsk tango til «Serotonin» av Girl in Red.

Nates brenner for gutter og menns psykiske helse.

Etter dansen gråt dommer Morten Hegseth.

– Et veldig viktig tema som du danser til, og det er tydelig at du viser lidenskap. Jeg synes du klarer å balansere det akkurat slik at det fortsatt er en argentinsk tango. Det bor så mye fin dans i deg, veldig strålende levert, sa dommer Trine Dehli Cleve.

– Jeg synes du la hele deg på bordet ute på det gulvet. Det var et nydelig samspill mellom dere to. Du ga denne dansen en egenart. Nydelig, var dommen til Lingjærde.

Dommerpoeng: 29.

PASO DOBLE: Aleksander Hetland og Helene Spilling.

Aleksander Hetland og dansepartner Helene Spilling. Danset paso doble til «Warriors» av 2WEI.

Hans lidenskap er personlig progresjon og utvikling. Å slå seg selv, ikke nødvendigvis vinne mot andre.

– Du kjenner vel på at suksess kommer uten «short cuts», man må gidde og orke nok. Og fy F du gadd og orket. Det var en nydelig paso doble. Du var stram, hadde hoftene frem og volum i armene og du er en fantastisk partner, sier dommer Lingjærde.

– Dette var vilt å se på. Jeg kunne sett mer dansebevegelser, men det er bare det lille pirket jeg har. Og hvis du er gud, så sier jeg amen, sier dommer Hegseth.

Dommerpoeng: 29.

JIVE: Katrine Moholt og Tarjei Svalastog.

Katrine Moholt og dansepartner Tarjei Svalastog danset jive til «All I want For Christmas Is You» av Mariah Carey.

Hennes lidenskap er julen.

– Veldig, veldig gøy og bra! brøler Morten Hegseth.

De to nissejentene i dansen var datteren til Moholt og datteren til programleder Anders Hoff.

– Det er jo nettopp dette en jive skal inneholde: lekenhet. Dere var på hele veien, men litt ustødig når du mister et par trinn, men du tar deg inn som bare det. Dette var et nydelig juleshow, sier dommer Dehli Cleve.

Dommerpoeng: 26 poeng.

GUTTA BOYS: Gruppedans med parene Cengiz Al og Rikke Lund, Aleksander Hetland og Helene Spilling og Nathan «Nate» Kahungu og Nadya Khamitskaya.

Gruppedans: Gutta

I kveldens program arrangeres også «gutta mot jentene», i en såkalt gruppedans, som dommerne også skal gi poeng.

Gutta valgte å kalle seg for «Suga pushas», som viser til et trin i dansen jive.

Cengiz, Aleksander og Nate danset etter Kenny Loggins «Footloose», fra musikalfilmen med det samme navnet fra 1984.

– Den festen skulle jeg gjerne vært med på. Det var en utrolig leken og gøyal koreografi, masse humor! Dette var rett og slett fantastisk underholdning! sier dommer Lingjærde.

– Nå snakker vi! Dette er dans, når det er så gøy som nå. Dette er dans, når mange er på lag og har det så godt. Folkehelse og dans på en gang. Jeg digget det! sier dommer Dehli Cleve.

– Jeg har tidligere sagt at jeg hater guttastemning, men jeg tar det tilbake. Jeg elsker guttastemning! Det var god og presis jive!

Dommerpoeng til «Suga pushas»: 30.

TRIO: Gruppedans med Katrine Moholt, Iselin Guttormsen og Jørgine Vasstrand.

Gruppedans: Jentene

Jentene, Jørgine, Katrine og Iselin, har valgt å kalle seg «Melkespreng». Tilsammen har de ni barn, kunne de fortelle før de tok til jiven ute på dansegulvet.

De danset til «You Can’t Stop the Beat» fra musikalen Hairspray.

Dommer Lingjærde siterte den legendariske statsministeren Margaret Thatcher: «Being powerful is like being a lady. If you have to tell people you are, you aren't.»

– Dette er «woman power». Det er en crispy, leken, fantastisk jive. Sammen er dere dynamitt. Dere løftet taket, sier dommer Lingjærde.

– Herregud, så gode dere er! Det er presist, gøy og morsomt. Jeg hadde plakater av Sugababes og Destiny's child. Jeg river det ned og henger opp av Melkespreng.

Dommerpoeng til «Melkespreng»: 30.

Morten Hegseth er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.