I SORG: Madcon-artisten skriver at det ikke finnes ord som uttrykker hvor mye han kommer til å savne broren.

Tshawe Baqwa har mistet broren sin: − Det finnes ikke ord

Madcon-rapper Tshawe Baqwa (42) hyller sin avdøde storebror i et innlegg på Instagram.

– Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, og er enda mer usikker på om et innlegg er verdig nok. Men så mye har blitt delt allerede, og en del av meg synes det er hyklersk å ikke dele et par ord om min eldste bror og største inspirasjon, og hans dødsfall.

Slik starter Tshawe Baqwa (42) fra Madcon sitt siste innlegg på Instagram, hvor han deler at hans eldste storebror Lanti er død.

I en kommentar til God Kveld Norge kommenterer også Baqwa dødsfallet:

– Vi har mistet ankeret vårt og trenger å navigere oss frem til et mindre bølgete farvann som vi emosjonelt er i ferd med begi oss utpå.

På Instagram har Madcon postet et bilde av Lanti sammen med hyllesten.

– Det finnes ikke ord som kan beskrive et slikt tap, eller uttrykke hvor dypt og sårt du vil bli savnet.

– Jeg elsker deg. Takk for at du fylte hjertet mitt med så mye undring, ambisjon, latter og visdom. Jeg er glad for å vite at du alltid vil være en del av meg, og at den delen reiser videre i våre barn og deres barn igjen.

Rapperen har tidligere vært åpen om at storebroren har slitt med rusavhengighet. I 2012 slapp Madcon låten «Sire som det er», i forbindelse med en kampanje for Kirkens Bymisjon. Målet var å skape åpenhet rundt vanskelige temaer.

– Det har vært tungt å leve med en narkoman bror, det er ikke noe fett i det hele tatt å se et så vakkert menneske falle sammen. For det er det som skjer når du er hekta på heroin, sa Tshawe til VG i 2012.

– Jeg er utrolig stolt av ham for det han har fått til. Han har sagt det finnes ting jeg har gjort som har vært til inspirasjon for ham. Nå er han inspirasjon for meg, uttalte storebroren i samme sak.

Dødsårsaken er ikke kjent.