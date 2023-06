NEPAL: Kristin Harila i Katmandu tirsdag. Hun klatret til topps på Annapurna i løpet av én natt til mandag 5. juni. Her er hun trygt nede igjen fra fjellet som ruver 8091 meter over havet.

Rekordforsøket: Eventyrer Kristin Harila har bestemt seg for å klatre dobbelt så fort

Finnmarkingen Kristin Harila (37) får internasjonal oppmerksomhet i sin jakt på verdensrekord. Nå gjør hun det enda mer krevende for seg selv.

Kristin Harila er i full gang med planen om å klatre de 14 høyeste fjellene i verden på rekordtid. Det er bare 14 fjell i verden som er over 8000 meter.

Den opprinnelige planen var å få kraftprøven unnagjort på seks måneder og fem dager, noe som må til for at hun skal slå verdensrekorden til nepalsk-britiske Nimsdai Purja (39) fra 2019.

Men nå sier Harila til nyhetsbyrået AP at hun tar sikte på å klare det på mye kortere tid. Hun mener hun kan ha fullført om bare tre måneder fra nå.

EVENTYRER: Kristin Harila får stor oppmerksomhet ute i verden. Her under møte med AP tirsdag etter enda en nådd fjeltopp.

Etter at hun natt til mandag tok seg til topps på Annapurna 1 i Nepal, kan hun krysse av for åtte fullførte fjelltopper av de totalt 14.

Manaslu i Nepal, gjenstår. Fjellet, også kjent under navnet Kutang, er med sine 8156 meter over havet, verdens åttende høyeste fjell.

I tillegg står fem fjell i Pakistan for tur.

– Jeg tror vi kan klare det, hvis vi bestiger Manaslu nå. Med de fem i Pakistan, kan vi få det til på tre måneder. Ja, det er mulig, sier den norske klatredronningen.

HILSES: Kristin Harila i Nepal tirsdag – omgitt av gratulanter etter bragden natt til mandag.

AP møter friskusen i Katmandu tirsdag, der hun også tas imot av mennesker som vil gratulere med enda en bragd.

– Vi er veldig glade for å ha besteget åtte, og for at vi alle er i god behold og har det bra, sier 37-åringen.

Les også Kjærester: – Har funnet min sjelevenn Eventyrerne Jens Kvernmo og Kristin Harila har funnet tonen.

Bladet Fri Flyt har omtalt Harilas rekordforsøk. De ramser opp hva som venter eventyreren i Pakistan, nemlig verdens farligste fjell; K2 (8611 moh.), samt Broad Peak (8051 moh.), Gasherbrum 1 (8080 moh.), Gasherbrum 2 (8035 moh.) og Nanga Parbat (8126 moh.).

FØLGESVENN: Kristin Harila med en av sine turguider, Tenjen Sherpa.

I forrige måned ble det kjent at Harila har funnet lykken med en annen norsk eventyrer, nemlig Jens Kvernmo (37).

«Jeg har funnet min sjelevenn, min bestevenn og kjæresten min», kunngjorde Harila på Instagram.

Forholdet er ferskt. De to møttes på arrangementet «Eventyraften» i januar.

Kvernmo er kjent fra NRK-serien «Jens og Isak på tynn is», sammen med «Farmen kjendis»-vinner Isak Dreyer. De har også en podkast kalt «Skitprat med Jens og Isak». Jens har reist gjennom Grønlands villmark, fulgt Helge Ingstads fotspor i Canada og overvintret i fjellområdet i Sylan.

KJÆRESTER: Kristin Harila og Jens Kvernmo i Katmandu i Nepal 4. mai.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post