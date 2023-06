Fetisha Williams og Sophie Elise.

Fetisha Williams om podkast-bruddet: − Jeg fikk vite fra produksjonen at hun trakk seg

Fetisha Williams forteller at Sophie Elise har «ghostet» henne, og at hun har havnet i en «dyp finansiell krise» etter podkast-bruddet.

– Jeg fikk vite fra produksjonen at hun trakk seg fra podden, sier Fetisha Williams i en uttalelse til VG.

I forrige uke ble det kjent at Sophie Elise har trukket seg fra podkasten «Sophie og Fetisha», og at sistnevnte forsetter å lage podkast uten venninnen.

I episoden gråt Williams, og hun beklaget overfor lytterne at det hele virket «rotete» og «uprofesjonelt».

I torsdagens episode hvor de har i den såkalte «Jodel-spalten» leser Williams opp følgende påstand som skal ha blitt lagt ut på Jodel-appen etter forrige ukes podkasnyhet:

«Er Sophie Elise og Fetisha uvenner nå? Fetisha gråt jo i starten av podkastepisoden»

Til påstanden sier Williams:

– Selvfølgelig er jeg jo lei meg, jeg har blitt «ghostet» «ghostet»Ghosting innebærer å bryte all kommunikasjon, uten en forklaring eller advarsel. Fenomenet forbindes oftest med dating. av en veldig god venn. Det er litt merkelig paradoks å skulle være i for man er jo ikke uvenner at man krangler, men... sier hun før hun blir avbrutt av ukens gjest, Anine Olsen.

VG har kontaktet Sophie Elise Isachsen for en kommentar.

Podkasten har nå endret navn til «Fetisha +1» hvor Williams i hver episode skal ha med seg gjester som medvirker.

I forrige ukes podkast fikk Williams spørsmål fra sin første gjest, influencer Caroline Nitter, om Sophie Elise hadde kontaktet henne.

– Jeg har ikke snakket med Sophie, sa hun den gangen.

Williams tar også opp et rykte om at det hele skal ha vært et pr-stunt.

– Dere må forstå at den podkasten her, nok en gang «scrambled together last minute», hadde bare et par dager på oss. Vi har gjort det ytterste og det beste vi kunne med veldig minimale midler.

– Ubehagelig

I forrige ukes podkast uttalte Williams at hun har havnet i en «dyp finansiell krise» og at hun skylder 600.000 kroner.

Hun var ordknapp for bakgrunnen for beløpet hun skylder, men i torsdagens episode utdyper hun:

– Gjelda som jeg snakker om er ikke et forbrukslån. Det er utestående regninger som vi, men nå jeg, må stå for. På grunn av folk ikke har fått betalt det de skal.

– Jeg blir jo litt sånn «ah» av å snakke om det fordi det er ubehagelig. Det er drit-ubehagelig å skylde så mye penger. Det er penger som folk har blitt lovet fordi vi skulle signere en ganske feit «multimillion-kroner-deal».

Hun forteller videre at hun skal gjøre sitt ytterste for å betale tilbake pengene til de det gjelder.