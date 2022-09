OM Å BLI 50: Jeg har ingen følelse av å bli gammel og synes at livet bare blir bedre, sier Gwyneth Paltrow.

Gwyneth Paltrow: − Har ikke noe behov for å være perfekt lenger

Neste uke fyller filmstjernen Gwyneth Paltrow 50 år. Det markerer hun med å poste et muntert bikinibilde på Instagram.

– Jeg har ikke noe behov for å være perfekt lenger. Jeg godtar både rynker, at huden ikke er så stram som den en gang var – jeg er bare menneske, skriver filmstjernen på en blogg som hun har linket til.

JUBLER: Gwyneth Paltrow fyllwe 50 år - og markerer det med et bikinibilde på instagram

People omtaler også denne saken.

– Men merkelig nok har jeg ingen følelse av å bli gammel. Jeg synes at livet bare blir bedre – ikke er jeg opptatt av å se så mye tilbake heller – og undre meg over hva jeg kunne gjort annerledes. Nå tenker jeg heller på hva vil jeg gjøre med resten av livet mitt, skriver Paltrow videre.

Men hun så ikke fullt så lyst på fremtiden bare for ett år siden

– Det går bare nedover fra nå av, sa Paltrow i et intervju People i fjor på disse tider.

Paltrow er kjent fra filmer som Shakespeare in Love», «Sliding Doors», «Avengers: Infinity War», «Iron Man» og «Shallow Hal». Hun er mor til datteren Appel (18) og sønnen Moses som hun har med eksmannen Chris Martin, som for øvrig er frontfigur i rockebandet Coldplay.

– Jeg tenker at barna mine nå er gamle nok til å huske 50 års dagen min, at jeg ikke bare var opprømt eller trist for alt jeg ikke hadde oppnådd, skriver Paltrow på sin egen blogg.

Nå er det ikke første gangen filmstjernen markerer bursdagen på med å vise frem en lettkledd versjon av seg selv. Den gang la hun et bilde av seg selv på Instagram i det man på engelsk kaller «birthday suit» – altså splitter naken.

Paltrow skal være en god venn av Durek Verrett og etter hvert også prinsesse Märtha. Hun var også en av de første som gratulerte de to da forholdet deres ble kjent.