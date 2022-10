EKSPAR: Bill Gates og Melinda Gates, her under en konferanse i Oslo i 2009.

Melinda Gates om bruddet med Bill Gates: − Utrolig smertefullt

Halvannet år etter bruddet med milliardær Bill Gates (66), letter Melinda Gates (58) på sløret om følelsene.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det var i mai i fjor at Bill Gates og Melinda Gates informerte verden om at de skulle skilles. Tre måneder senere var skilsmissen et faktum.

I et intervju med magasinet Fortune forteller Melinda at det har vært en krevende tid, men at pandemien ga henne den tiden og privatlivet som hun trengte i prosessen.

– Det er utrolig smertefullt, på mange ulike måter, men jeg fikk muligheten til å komme meg gjennom dette privat, sier hun om bruddet.

Sammen driver eksparet en av verden største filantropiske stiftelser: The Bill and Melinda Gates Foundation, som de opprettet i 2000. De er fortsatt kolleger der.

Melinda innrømmer at det ikke har vært enkelt.

– Jeg fortsatte å jobbe sammen med den personen jeg flyttet fra, og jeg måtte møte opp og være på mitt beste hver dag. Så selv om jeg gråt kl. 09 om morgenen, måtte jeg likevel vise meg fra min beste side på en videokonferanse kl. 10 med han som jeg hadde forlatt.

Hun legger til:

– Og jeg har lært at som leder er det mulig å få til.

Gammel utroskap

Omtrent samtidig som de to tok ut skilsmisse, skrev amerikanske medier om at Microsoft-styret året før hadde vedtatt at Bill Gates måtte trekke seg fra styret etter et forhold han hadde til en kvinnelig ansatt.

Melinda Gates gir i det nye bladintervjuet ingen detaljer om årsaken til at de to gikk hver til sitt, men hun opplyser at de «hadde mye å streve med».

– Jeg hadde mine grunner til ikke å kunne være i det ekteskapet lenger, sier hun.

SINGEL: Melinda Gates på White House Correspondents' Association Dinner i Washington i april.

Bill og Melinda Gates giftet seg i 1994. Da paret kunngjorde bruddet etter 27 års ekteskap, opplyste de om at det var «med stor sorg og etter nøye overveielse».

De presiserte samtidig at de ville fortsette å jobbe sammen i stiftelsen.

«Men vi tror ikke lenger at vi kan vokse sammen som et par i den neste fasen av livene våre», uttalte de.

Paret har tre voksne barn sammen to døtre og en sønn.

Bill Gates, dataprogrammerer, businessmann og filantrop, er mest kjent for å være blant grunnleggerne av Microsoft Corporation. Som følge av suksessen med Microsoft regnes Gates som en av verdens rikeste personer.

I en årrekke toppet han listen over verdens rikeste, men er siden forbigått av blant andre grunnleggeren av Amazon, Jeff Bezos.

Melinda Gates har utdannelse innen datateknologi og økonomi. Det var da hun begynte å jobbe i Microsoft i 1987, at de to møttes.