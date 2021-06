IDRETTSHELT: Usain Bolt, her under et intervju med VG i København for noen år siden. Foto: Helge Mikalsen

Usain Bolt viser frem tvillinger

Den tidligere sprintkongen Usain Bolt (34) og kjæresten har «i all hemmelighet» fått to smårollinger.

Det melder Bolt selv på Instagram søndag kveld norsk tid.

Under et bilde av seg selv, kjæresten Kasi Bennett (30), parets eldste datter og to nyfødte, skriver han at tvillingene har fått navnene Saint Leo Bolt og Thunder Bolt.

Det er ikke akkurat traisjonelle navn de har gitt barna. Guttenes storesøster, som kom til verden i fjor sommer, heter Olympia Lightning Bolt.

Bolt og kjæresten har holdt tvilling-svangeskapet hemmelig for offentligheten helt til de nå kunne melde at sønnene har ankommet.

Bolt har over 10 millioner følgere på Instagram, og under bildet strømmer det på med gratulasjoner fra fans verden over.

Kasi Bennett har delt det samme bildet og i tillegg en video fra fotoseansen. Hun skriver til kjæresten, på det som er farsdag i en rekke land, deriblant Jamaica.

«Du er en klippe for denne familien og den beste pappaen til våre små. Vi elsker deg uendelig høyt», skriver hun.

Paret har holdt sammen i seks år.

Det er 12 år siden Bolt stormet inn til 9,58 og 19,19 under friidretts-VM på Olympiastadion i Berlin. Bolt vant åtte OL-gull og avsluttet karrieren med bronsemedalje på 100 meter i 2017-VM.

