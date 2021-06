TOK GREP: Prins Harry og hertuginne Meghan blir karaketerissert som «moderne og fremtidsrettet» når de nå har sikret seg rettighetene til flere domenenavn. Foto: NEIL MUNNS / EPA

Registrerte domenenavn før datteren ble født

Prins Harry og hertuginne Meghan ville være føre var og hindre at noen skulle utnytte navnet til Lilibet Diana i en kommersiell sammenheng. Paret registrerte også flere mulige navnekombinasjoner.

Av Jørn Pettersen

Det er amerikanske People som skriver dette.

– Det er ikke uvanlig at kjente personer kjøper opp og registrerer flere domenenavn med likhetstrekk til navnet de selv vurderer. På den måten kan de hindre at uvedkommende forsøker utnytte navnet de har valgt på et senere tidspunkt, sier en talsperson for hertugen og hertuginnen av Sussex til People.

Lili ble født fredag 4. juni klokken 11.40 ved Santa Barbara Cottage Hospital i kystbyen Santa Barbara, California. Grepene som hertugparet paret har gjort i denne forbindelsen blir karakterisert som «moderne og fremtidsrettet».

Ifølge engelske The Telegraph er det blant annet disse domenenavnene hertugparet har sikret seg: LilbetDiana.com og LiliDiana.com. Ingen av dem er aktive og i bruk. Når det gjelder Lilibet Dianas storebror Archie (2), har han allerede sin egen nettside knyttet til en veldedig organisasjon, Archwell, opprettet i hans navn.

Lili er hertuginne Meghan og prins Harry sitt andre barn. I 2019 fødte Meghan sønnen Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Hertuginne Catherine og prins William gratulerer prins Harry, hertuginne Meghan og storebror Archie på denne måten på sin instagramkonto:

«Lili» er oppkalt etter oldemor, Hennes Majestet Dronningen. Mellomnavnet, Diana, er valgt for å hedre hennes avdøde bestemor, Prinsessen av Wales.