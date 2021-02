TIX om MGP-seieren: − Jeg er livredd

TIX gjorde kritikerne til skamme under den norske MGP-finalen. Selv sier han at seieren har gjort ham ydmyk.

Andreas «TIX» Haukeland vant gullduellen mot KEiiNO i Melodi Grand Prix-finalen 2021. Han skal dermed representere Norge i den internasjonale Eurovision-finalen i Rotterdam i slutten av mai med låten «Fallen Angel».

Til VG sier TIX at seieren gjør ham ydmyk. Han sier han har enorm ærefrykt for Eurovision og kjenner på presset en slik konkurranse bringer.

– Jeg vil representere Norge på en respektfull måte. Jeg er vettskremt – jeg er livredd. For en gangs skyld har dere klart å gjøre TIX-ern ydmyk, sier han om at det norske folk stemte ham frem som vinner.

Han mener at 2021 bød på de beste finalebidragene på rundt ti år – også det er med på å holde ham på jorden, ifølge ham selv.

EN VINNENDE ENGEL: TIX har oversatt låten «Ut av mørket til engelsk «Fallen Angel». Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

Rundt en time etter at ble klart at han slo tidligere Eurovision-deltager KEiiNO, har det likevel ikke helt gått opp for ham at han har vunnet og hva det betyr.

– Jeg har ikke helt innsett omfanget av det her. Det kjennes uvirkelig, sier han til VG.

Årsaken til det er ikke fordi han har vunnet MGP, sier han, men fordi «det er første gang på ett år» at han opplever en slik «bekreftelse fra folket».

– Som å være statsminister

TIX deltok opprinnelig med en norsk versjon av låten kalt «Ut av Mørket».

Til finalen oversatte han den ved hjelp av broren Andreas Haukeland og Emelie Hollow til engelsk. Også i Eurovision-finalen blir låten å høre på engelsk, sier han.

Han hadde selv trodd det var KEiiNO som skulle vinne finalen og hadde faktisk satt penger på dem. Han skulle heie på dem i finalen, sier han, men nå ble det omvendt. Nå er det han som representerer Norge.

– Det handler ikke om meg, det handler om det norske folk. Det er som å være statsminister, du skal representere et helt land. Jeg føler meg som en brikke i et stort spill.

– Følt meg som den stygge andungen

Det var en tårekvalt TIX som holdt seierstale etter at navnet hans ble ropt opp som vinner av gullduellen.

– Kan jeg få si noe? Norge ... Jeg har veldig lenge følt meg som den stygge andungen. Både i musikkbransjen og i oppveksten. Det viser seg at en dag blir andungen en svane, sa han og la til:

– Jeg håper at alle dere stygge andunger der hjemme forstår at en dag kommer alle til å se dere som svaner.

Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

Også broren, Mathias Haukeland tok til tårene da han ble intervjuet over video fra hjemme i stua.

– Jeg er så stolt, jeg er så stolt. Det er helt fantastisk.

TIX opptrådte med et smykke med en stor en stor terning med et ett-tall på – en klar henvisning til anmelderne som i stor grad har belønnet musikken hans med lave terningkast.

Selv om artistens bidrag «Ut Av Mørket» har gjort det godt på som på topplistene på Spotify, ble den slaktet av flere anmeldere. Han fikk blant annet terningkast 1 av Dagbladet og NRK, og 2 av VGs anmelder.

De to gullduellantene slo Blåsemafian feat. Hazel og rockeren Jorn i gullfinalen. Disse fire hadde tidligere på kvelden gått videre fra gruppen på tolv finaleartister.

Stemmetrøbbel

Lørdag er det meldt at flere seere har problemer med å stemme på sine MGP-favoritter.

– La det være sagt, det er noen som har hatt litt problemer me då stemme fordi vi har hatt et ekstremt engasjement med over 1,5 millioner stemmer. Vi har et meget gyldig resultat, sa programleder Ronny Brede Aase på direkten om stemmetrøbbelet.

– Hvis noen ikke kommer inn, er det fordi det er mye trøkk, la Kåre Magnus Bergh til.

TIX oversatte låten fra norsk til engelsk fra delfinalen til finalen. På spørsmål fra programleder Kåre Magnus Bergh om det ga noen ekstra nerver, sa han:

– I am, you are, he, she, it is ... Det var litt spesielt, jeg håper jeg traff noen hjerter i kveld.

Under opptreden kom han med en beskjed til personer som har det vanskelig.

– Kjære Norge, mens jeg står her er det en ting jeg vil si: Husk at det alltid finnes en vei ut av mørket. Enten så går det bra eller så går det over, sa artisten fra scenen før han begynte å synge igjen.

KEiiNO, som tok andreplassen, har vært i den internasjonale finalen før, der de sanket store mengder publikumsstemmer.

– Det er umulig å beskrive. Når du kommer dit er det et helt fantastisk sted hvor folk fra hele verden samles gjennom en felles glede for musikk. Det er en eneste stor fest, sa Alexandra Rotan i forkant av duellen mot TIX.

Slik så det ut da TIX fremførte på engelsk i MGP:

