KEiiNO og TIX videre til gullduell i MGP

Tolv har blitt til fire. Disse skal så kjempe om å gå videre til gullduellen.

Av Sindre Camilo Lode

Publisert: Oppdatert nå nettopp

KEiiNO er videre til gullduellen. Det er også TIX.

De slo Blåsemafian feat. Hazel og rockeren Jorn i gullfinalen, som allerede da hadde utkjempet åtte andre artister.

Det skjedde etter en ny avstemming mellom de fire gullfinalistene.

TIX og KEiiNO skal nå opptre før siste og avsluttende avstemming, som kårer vinneren av den norske Melodi Grand Prix-finalen 2021.

TIX oversatte låten fra norsk til engelsk fra delfinalen til finalen. På spørsmål fra programleder Kåre Magnus Bergh om det ga noen ekstra nerver, sa han:

– I am, you are, he, she, it is... Det var litt spesielt, jeg håper jeg traff noen hjerter i kveld.

KEiiNO har vært i den internasjonale finalen før, der de sanket store mengder publikumsstemmer.

Slik så det ut da TIX fremførte på engelsk i MGP:

Saken blir oppdatert!

Slik var dommen fra VGs anmelder i Melodi Grand Prix-finalen.