I BUSINESS: Truls Svendsen (t.v.), Thomas Numme og Harald Rønneberg er tre av fire hovedeiere i Plan-B Management. Foto: Krister Sørbø

Stimuleringsstøtten til Truls Svendsens show: Over fem millioner i honorarer

Komiker Truls Svendsen (48) og hans partnere i Plan-B Management fikk 6,5 millioner fra Kulturdepartementets stimuleringsordning. Mesteparten gikk til honorarer.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Samtidig oppgir selskapet stort omsetningstap i pandemiperioden.

Humorshowet «Truls Svendsen – Fra Æ til Å» var blant kulturarrangementene som fikk mest støtte fra stimuleringsordningen i fjor høst.

Ordningen ble opprettet for at kulturarrangementer i størst mulig grad skulle fortsette som planlagt, til tross for strenge pandemi-restriksjoner på antall tilskuere som kunne være til stede.

I en rapport til ordningens forvalter Norsk kulturråd fra Plan-B Management AS, som sto bak søknaden og hvor Svendsen er medeier, kommer det frem at over 5,3 millioner av «Æ til Å»-budsjettet gikk til honorarer.

427.000 gikk til «faglig medvirkende», som lyd- og lysansvarlige.

De øvrige 4,9 millionene gikk til «kunstnerisk medvirkende». Dette utgjør fem personer: Svendsen selv, en danser/inspisient, en koreograf og medprodusentene Anders Hoff og Øyvind Rafto.

Kulturrådet gir ikke innsyn i hvordan millionene fordeles mellom disse.

VG har prøvd å få kontakt med Truls Svendsen både på telefon og tekstmelding i forbindelse med denne saken, uten å få respons.

20 prosent av 2020

Regnskapet for øvrig viser at forestillingen hentet inn 2,4 millioner i faktiske billettinntekter i perioden oktober-november, hvor det ifølge Plan-B ble gjennomført 24 «Æ til Å»-forestillinger.

Dette var mer enn forventet, og selskapet sier derfor fra seg 99.000 av støtten.

Totalbudsjettet for Svendsen-showets høstforestillinger endte dermed på 8,8 millioner.

I søknaden om stimuleringsmidler oppga Plan-B at forestillingene i oktober og november ville utgjort 76 prosent av selskapets omsetning for perioden, og 20 prosent for hele 2020.

Var i vekst

Plan-Bs gründere er Svendsen selv, Thomas Numme, Harald Rønneberg og Nicolai Nansen, som hver seg eier ca. 20,8 prosent av aksjene i selskapet.

Etter fire år med rundt 30 millioner i årlig omsetning, nådde selskapet en topp i 2019, med 44,6 millioner i omsetning.

Samme år hadde Plan-B sitt beste årsresultat før skatt: 3,4 millioner – nær en dobling av selskapets beste resultat frem til da.

Ifølge Plan-Bs økonomisjef Tonje Bie har selskapet så langt tapt 12 millioner i omsetning, som følge av restriksjoner knyttet til fysiske arrangementer. Dette gjelder fortrinnsvis lukkede bedriftsarrangementer.

– At stimuleringsordningen har gitt oss muligheten til å beholde inntektene fra disse showene, slik at omsetningstapet ikke ble enda større, har vært svært viktig for å trygge arbeidsplasser, skriver Bie i en e-post til VG.

Hun sier at selskapets arbeid med kompetanseheving og utvidelse av forretningsområder var det som ga det store økonomiske løftet fra 2018 til 2019.

– Vi forventet også en tilsvarende vekst i 2020, inntil midten av mars hvor corona satte en stopper for det.

Bie presiserer at det lå flere års arbeid bak «Truls Svendsen – Fra Æ til Å» før showets premiere i 2019.

– Mesteparten av billettene til showene høsten 2020 var solgt allerede i 2019. Vi går nå også inn i et år med mye usikkerhet, hvor vi vet at fysiske arrangementer er noe av det siste som vil gå tilbake til normalen.

– Svært krevende

Ut over honorarene viser showets oktober/november-regnskap disse utgiftspostene:

Lønnskostnader administrasjon: 1,5 millioner kroner

Leie av lokaler: 755.000

Produksjonskostnader: 572.000

Rettigheter (regi, TONO-avgift, tekstforfatter): 497.000

Driftsutgifter: 108.000

– Vi får dekket en forholdsmessig andel av husleie og lønnskostnader. Dette går til å dekke løpende kontorleie og lønn til faste ansatte som har vært involvert i denne turneen. I tillegg skal det dekke kostnader som blant annet regnskap og revisjon som ikke er ført direkte på dette prosjektet, og dermed ikke dekkes av modellen til Kulturrådet, skriver Bie.

Ifølge henne går over 80 prosent av inntektene «direkte til våre underleverandører», men VG har ikke fått svar fra Bie på spørsmål om hvem eller hva Plan-B definerer som underleverandører.

Bie er tydelig på at stimuleringsordningen var avgjørende for at høstforestillingene ble gjennomført.

– Vi er takknemlige for at vi ved å gjennomføre denne turneen har kunnet bidra til å holde blant annet ansatte ved kulturhus og eksterne teknikere i arbeid i et ellers svært krevende år.

* I en tidligere versjon av denne saken stod det at over 80 prosent av stimuleringsmidlene gikk til honorarer. Det korrekte er at 5,3 millioner av totalbudsjettet for Svendsen-showet, på 8,8 millioner, gikk til honorarer.