Får prinsessetittel etter søksmål mot det belgiske kongehuset

Datteren til kvinnen som hadde en affære med den tidligere belgiske kongen, vinner retten til å bruke kongelig tittel.

I over 20 år hevdet den belgiske kunstneren Delphine Boël (52) å være datteren til den tidligere belgiske kongen Albert II.

Boël hevdet at hennes mor og kongen hadde en affære fra 1966 til 1982, og i 2013 tok Boël saken til retten for å få svar på om den tidligere kongen faktisk var hennes far.

Albert nektet lenge å ta en DNA-prøve, før han av en ankedomstol ble ilagt dagsbøter på rundt 50.000 kroner inntil han tok en test. Da testen tidligere i år viste at Boël er datteren hans, innrømmet han å være faren hennes.

Nå har en domstol i Brussel slått fast at hun må regnes som belgisk prinsesse, og at også hennes to barn får tittelen prins og prinsesse av Belgia.

Etter å ha kjempet en syv år juridisk kamp for å bevise at hun er datteren til den tidligere kongen av Belgia, har hun nå altså vunnet retten til å bli anerkjent som en prinsesse.

Ifølge The Guardian er Boël nå fornøyd med å bli behandlet på samme måte som Alberts tre andre barn, inkludert den nåværende kongen, Philippe.

– Hun er veldig fornøyd med denne rettsavgjørelsen som avslutter en lang prosess som har vært svært smertefull for henne og hennes familie. En juridisk seier vil aldri erstatte en fars kjærlighet, men det gir en følelse av rettferdighet, sier advokatene til Boël ifølge avisen.

Ifølge Brussel Times vil Boël nå endre sitt etternavn til det kongen har brukt, «av Saxen-Coburg-Gotha». 52-åringen får tittelen hennes høyhet, prinsessen av Belgia.

Albert var Belgias konge fra 1993 til 2013, da han abdiserte på grunn av helsemessige årsaker. Han ga tronen videre til sin sønn Philippe

