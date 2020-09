STJERNEPAR: Supermodellen Gigi Hadid og artisten Zayn Malik. Foto: Eduardo Munoz / Reuters

Gigi Hadid og Zayn Malik bekrefter: – Den lille jenta vår er her

Superparet Gigi Hadid (25) og Zayn Malik (27) har fått sitt første barn.

Oppdatert nå nettopp

Det var artisten Zayn Malik som først bekreftet nyheten på Twitter natt til torsdag.

– Den lille jenta vår er her, sunn og frisk. Det er en umulig oppgave å beskrive hva jeg føler akkurat nå. Kjærligheten jeg føler for dette lille mennesket er mer enn jeg kan forstå. Takknemlig for å kjenne henne, stolt over å kalle henne min og takknemlig for livet vi skal ha sammen, skriver Malik, som fikk sitt store gjennombrudd i boybandet One Direction, og legger ved et bilde av en liten hånd i hans egen hånd.

Litt senere bekreftet også Gigi Hadid nyheten på Instagram.

– Vår lille jente kom til oss denne helgen og hun har allerede endret verdenen vår. Så forelsket, skriver hun.

Innlegget har allerede blitt møtt med en rekke gratulasjoner. «Velkommen lille jente, vi er så glade på deres vegne», skriver supermodellen Hailey Bieber, som er gift med popstjernen Justin Bieber.

Ifølge Entertainment Now har det vært spekulasjoner om fødselen helt siden 16. september, da Gigis far Mohamed Hadid publiserte et bilde av en håndskrevet beskjed på Instagram. Der sto det nemlig «Bestefars hjerte».

Nyheten om at Hadid og Malik skulle bli foreldre ble først kjent i internasjonale medier, før Hadid selv bekreftet familieforøkelsen overfor talkshowverten Jimmy Fallon. Den gang røpet hun også at hun har hatt såkalte «cravings» for et spesielt bakverk i svangerskapet.

Paret ble sammen i 2015, siden den gang har det vært slutt to ganger, før de til slutt fant tilbake til hverandre i slutten av 2019.

les også Gigi Hadid åpner opp om graviditeten

I juni viste supermodellen frem babymagen på Instagram, og fortalte at hun hadde valgt å ikke være like aktiv på sosiale medier som vanlig under graviditeten.

– Jeg skriver mye i dagboken min, men jeg har ikke lyst til å våkne hver morgen under graviditeten og bekymre meg for at jeg må se fin ut eller være nødt til å poste noe, sa hun blant annet.

Publisert: 24.09.20 kl. 04:42 Oppdatert: 24.09.20 kl. 06:20

Les også