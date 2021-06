Britney Spears varsler søksmål mot familie: − Jeg vil bare ha livet mitt tilbake

For første gang uttalte popstjernen seg offentlig om det omstridte vergemålet. – Alt jeg vil er å eie mine egne penger og at kjæresten min skal kunne kjøre meg i bilen hans. Jeg vil saksøke familien min.

Saken oppdateres.

Under rettsmøtet leste Britney Spears raskt og bestemt opp sitt vitnemål onsdag kveld. Der hevdet hun at faren «elsket» kontrollen han hadde over henne som verge.

– Jeg vil ha endring, og jeg vil at ting skal endre seg i for meg i fremtiden, sa Spears, som også hevder å ha løyet om sin egen helse i mange år.

Bakgrunnen for rettsmøtet er det omstridte vergemålet over Britney Spears.

Hun har vært under farens vergemål siden 2008. Jodi Montgomery har siden 2019 vært verge for superstjernens person, mens faren har beholdt vergemålet rundt datterens eiendom.

I 13 år har han dermed hatt kontroll over store deler av livet hennes, alt fra personlige gjøremål til økonomien hennes.

Under rettsmøtet sa Spears at hun ønsker at vergemålet avsluttes, og at hun skal slippe å gå i terapi to ganger i uken. Hun ønsket også velge sin egen advokat.

Mener faren bør havne i fengsel

– Det er ikke greit å tvinge meg til å gjøre ting jeg ikke har lyst til å gjøre. Jeg mener virkelig at dette vergemålet er krenkende, sa hun i rettsmøtet onsdag.

Hun har, ifølge New York Times, flere ganger prøvd å komme seg ut av farens vergemål. Striden har vært oppe i retten flere omganger.

Artisten selv har vært ordknapp om saken. Nå går hun hardt ut mot faren og managementet:

– Min far og alle som er involvert i dette vergemålet, inkludert managementet mitt, burde sitte i fengsel, sa hun.

– Jeg er ikke fornøyd, jeg får ikke sove. Jeg er så sint, det er sinnssykt. Og jeg er deprimert, sa Spears.

Hun mente familien bør huske at de skal jobbe for henne.

I møtet sa hun at hun ikke har fått bestemme over sin egen kropp, og at hun har en spiral satt inn som hun selv ikke får lov til å bestemme om skal fjernes.

– Alt jeg vil er å kunne gifte meg og få barn, sa superstjernen.

Vergen Jodi Montgomerys advokat uttrykte at de ønsket å komme med en videre pleieplan for Spears, der stjernen selv svarte at hun må være enig i pleieplanen og ikke vil gå til terapi på steder paparazzier kan følge etter henne.

Morens advokat kom på banen

– Jeg mener jeg ikke ble hørt, sier Britney Spears (39) om forrige gang hun møtte i retten.

Britney Spears’ advokat, Samuel D. Ingham III, sa under onsdagens rettsmøte at Spears aldri har søkt om å avslutte vergemålet. Han la også til at dersom retten ville erstatte ham med privat advokat, ville han følge retten.

Moren Lynne Spears hadde også en advokat på plass, som støttet Britney Spears i at hun burde få en egen håndplukket advokat og at hennes medisinske anliggender måtte bli tatt tak i så fort som mulig.

Spears var ikke fysisk til stede under rettsmøtet, men snakket med dommeren over høyttaler.

Den 39-årsgamle superstjernen har lenge hatt fansen i ryggen. De har vært bekymret for at hun blir manipulert og kontrollert av faren sin, og har med det startet bevegelsen «Free Britney».

Det var varslet om flere «Free Britney»-demonstrasjoner i flere storbyer onsdag kveld. Deriblant én utenfor den amerikanske ambassaden i Norge.

DEMONSTRASJON: Det var varslet flere «Free Britney»-demonstrasjoner i forbindelse med rettsmøte onsdag. Her fra demonstrasjon i april i Los Angeles, California. Foto: Matt Winkelmeyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jusprofessor: – Vergemål er en unntaksregel i Norge

VG snakket onsdag med Aslak Syse, professor emeritus ved det juridiske fakultet ved UiO. Han kunne fortelle at noe lignende mest sannsynlig ikke ville skjedd i Norge:

– Det er ganske mange av de vilkårene i vergemålsloven som skulle tilsi at det er noe vanskeligere å oppnevne vergemål i Norge for en person som er i stand til å forstå hva det innebærer og motsetter seg vergemålet, forteller han.

– Man kan si at vergemål er en unntaksregel i Norge egentlig, forteller han.

Får neppe siste ord

Om den tidligere popdronningen skulle ønske seg ut av farens formynderskap, er det likevel ikke sikkert at hun får det som hun vil.

Hun ble satt under vergemål i 2008 som et svar på bekymring vedrørende hennes helse, i tett samarbeid med et team av leger.

Ifølge kilder til TMZ, så sitter legeteamet fortsatt med den forståelsen av at hun ikke er i stand til å ta vare på seg selv.

Dette teamet med leger har vært til stede under hele perioden vergemålet har på plass, og dommeren vil trolig også vektlegge deres syn på saken.