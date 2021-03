TILTALT: Yasin Abdullahi Mahamoud (23) Foto: Polisen

Svensk rapstjerne tiltalt for medvirkning til bortføring av rapkollega

I helgen ble rapperen Yasin stemt frem som Sveriges beste artist på P3 Guldgalan. Feiringen av prisen skjedde på en fengselscelle, og nå er han også tiltalt.

Publisert: Nå nettopp

Yasin Abdullahi Mahamoud (23) og en tidligere ungdomslandslagsspiller i fotball skal sammen ha forsøkt å lure en annen rapstjerne i en bortføringsfelle, ifølge tiltalen.

Den svenske avisen Expressen referer fra tiltalen:

«Yasin Mahamoud har sammen med (NN) besluttet å gripe og bortføre, samt sperre inne (den andre artisten) for å skade ham og utøve utpressing. Det skjedde 30–31. Mars 2020 (…) (Fotballspilleren) har vært venner med Yasin Mahamoud i flere år. De har det blant annet sittet på en institusjon sammen. Mahamoud, som er medlem av den kriminelle gjengen Shottaz, er også en kjent rapartist.»

Rapperen Yasin er en av Sveriges mest profilerte og populære artister, og musikken hans er strømmet millioner av ganger.

«(Fotballspilleren) involverer Mahamoud i slutten av mars i planene om å kidnappe (artisten). Sammen bestemmer de når det skal skje og hvordan de skal fortsette. Planen er at Mahamoud skal være sammen med (artisten) og rapportere informasjon til (fotballspilleren) slik at (artisten) kan bortføres.“

Ville bortføre rapstjerne

Planene skal ha involvert å bortføre offeret, som også er en av Sveriges største rapstjerner, fra et innspillingsstudio i sentrale Stockholm.

Offeret dro i stedet til et annet studio, og planen ble endret til å bortføre ham derfra, men de to fikk kalde føtter fordi de syntes var mye politi ute den aktuelle kvelden.

I stedet ble offeret bortført og mishandlet noen uker senere. Yasin Abdullahi Mahamoud er ikke tiltalt for å ha deltatt i selve bortføringen. 12 personer er tiltalt for å ha vært involvert, skriver Aftonbladet.

– Han nekter å ha utført kriminelle handlinger, og dermed begge tiltalepunktene. Han har valgt å ikke gi noen kommentarer under etterforskningen, og det er hans fulle rett å gjøre det, sier Mahamouds forsvarer Frida Wallin til Aftonbladet.

Truet og mishandlet

Tiltalene beskriver bortføringen som rå og hensynsløs.

Offeret skal ha blitt kjørt med bil til en leilighet i Stockholmsforstaden Vårberg, hvor han ble grovt mishandlet.

Gjerningsmennene er tiltalt for blant annet å ha tapet igjen munnen hans med gaffatape, bakbundet ham, truet ham med pistol og kniv, satt et hundebånd på ham, presset en fot mot hodet hans mens han lå på gulvet og rispet ham med kniv i ansiktet, på benet og overkroppen.

Statsadvokat Anna Stråth oppgir i tiltalen at formålet med bortføringen var å rane og presse offeret for penger.

Hun skriver: «Han har tjent mye penger på musikken sin og han bar ofte dyre smykker og en Rolex».

Gjerningsmennene ranet offeret for en Rolex til en verdi på 302.000 svenske kroner.

Han ble senere tvunget til å dra et annet sted for å hente to gullkjeder til en verdi på 163.000 svenske kroner og et våpen, som gjerningsmennene også tok.

– Planla bombing

Aftonbladet skriver at offeret ble forsøkt utpresset for tre millioner svenske kroner, penger som aldri ble betalt.

Gjerningsmennene skal også ha truet offeret og hans familie.

Ifølge tiltalene skal de også ha planlagt å plassere en bombe utenfor offerets leilighet. Bomben er beslaglagt av politiet.

Offeret har ikke ønsket å medvirke til etterforskningen.

Fikk unikt innblikk

De tiltalte skal ha kommunisert på det krypterte telefonnettverket Encrochat, som var populært blant kriminelle frem til et europeisk politisamarbeid klarte å infiltrere det og hente ut store mengder informasjon.

– Vi har hatt stor hjelp av informasjonen fra Encrochat, der de tiltalte tydelig har beskrevet handlingene sine fra planleggingsfasen til gjennomføringen på et detaljert nivå. Det har gitt oss et unikt innblikk som vi ikke har hatt tilgang til før, sier statsadvokat Sara Nilsson.

Tiltalene er en del av en enorm etterforskning mot det kriminelle Vårby-nettverk. Sakspapirene er på 15.000 sider.

I alt er 30 personer tiltalt for forbrytelser som drapsforsøk, bortføring, bombing, svært grove narkotikalovbrudd og svært alvorlige våpenforbrytelser. 28 av de 30 tiltalte sitter fengslet.