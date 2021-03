EMINENT: Her er Eminem under Oslo Sommertid i 2018, arrangert av det nå utenlandseide All Things Live som har fått den største enkeltutbetalingen fra det siste årets kompensasjonsordning med 36, 4 millioner kroner for fjorårets avlyste konsert med Taylor Swift og Kendrick Lamar. Foto: Krister Sørbø

Støtteordningene: Over 300 millioner kan havne hos utenlandske eierselskaper

Mer enn 300 millioner kroner fra regjeringens kompensasjons- og stimuleringsordninger for kulturlivet risikerer å havne hos utenlandske eierselskaper.

Av Stein Østbø

Det viser en kartlegging som VG har gjennomført ved å gå gjennom det siste årets kompensasjons- og stimuleringsordninger for kulturlivet. Det er spesielt norske kinoer og festivaler med utenlandske interesser i siste eierledd som dominerer listen.

Støtteordningene til norsk kulturliv under pandemien har mottatt kritikk fra mange hold, ikke minst fra Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug.

Hun reagerer også sterkt på VGs ferske tall.

– Abid Raja og regjeringen burde være flaue: De sponser utenlandske kulturaktører som går med kjempeoverskudd takket være den norske stat, og lar andre bransjer i stikken, sier hun til VG.

Listhaug mener at disse avsløringene viser hvor viktig det er at hennes parti har satt et kritisk søkelys på hvordan kulturen favoriseres foran restauranter, barer, hoteller, butikker og eventbransjen, for å nevne noen eksempler på bransjer som sliter tungt.

– Ansatte og eiere i alle disse bransjene blir med rette provosert over hvordan artister og festivaler melker ut millioner av statlige kroner og får dekket tapte inntekter, mens de selv får dekket faste uunngåelige utgifter, sier Listhaug, som mener denne forskjellsbehandlingen er urettferdig.

Her kan du lese tallene:

Dette er eksemplene fra kino/film/tv:

Nordisk Film Kino. Danskeid via Egmont-gruppen. Mottatt sum: 63, 1 millioner.

Odeon kino. Svenskeid via SF Bio Ab. Mottatt sum: 47, 8 millioner.

Nordisk Film Distribusjon. Danskeid via Egmont-gruppen. Mottatt sum: 36, 6 millioner.

Sf Norge. Svenskeid via Svensk filmindustri Ab. Mottatt sum: 23,8 millioner.

UIP. Amerikanskeid – med hovedkvarter i London – via United International Pictures. Mottatt sum: 6, 2 millioner.

Til sammen 177, 5 millioner kroner.

Følgende kommer i tillegg til de heleide eksemplene på norske avdelinger av utenlandsforetak ovenfor:

Bergen kino. Svenske Odeon / SF Bio eier 49 prosent av aksjene i selskapet. Mottatt sum: 15, 3 millioner.

Feelgood & IStage: Danske interesser tungt inne via Monday Media Aps. Mottatt sum: 9, 5 millioner.

KinoSør. Den danske Egmont-gruppen eier 49 prosent av selskapet via Nordisk Film. Mottatt sum: 6, 2 millioner.

Drammen kino. Den danske Egmont-gruppen eier 66, 6 prosent av aksjene. Mottatt sum: 4, 6 millioner kroner.

The Walt Disney Company Nordic. Amerikanskeid. Mottatt sum: 1, 4 millioner.

Til sammen: 37 millioner kroner.

Dette er eksemplene fra musikklivet:

All Things Live. Arrangøren av blant annet Oslo Sommertid på Voldsløkka i Oslo er danskeid via All Things Live Aps. Mottatt sum: 46, 1 millioner.

Live Nation. Konsertarrangøren er amerikanskeid via svenske EMA Telstar Ab. Mottatt sum: 24, 7 millioner.

Bright Norway. Opplevelsesfirmaet er finskeid via Eastavab Group Oy. Mottatt sum: 24, 7 millioner.

Øyafestivalen. Amerikanskeid via oppkjøpsfondet Superstruct. Mottatt sum: 15, 6 millioner.

United Stage Artist. Bookingbyrået er svenskeid via United Stage Artist Ab. Mottatt sum: 8, 1 millioner.

Wallmans Salonger. Svenskeid via Wallmans Nöjen Ab. Mottatt sum: 1, 7 millioner.

Til sammen: 120, 9 millioner kroner.

Dette kommer i tillegg til de heleide eksemplene på norske avdelinger av utenlandsforetak ovenfor:

Tons of Rock. Amerikanske Live Nation eier 51 prosent av rockfestivalen. Mottatt sum: 36, 1 millioner.

Timeout Agency. Amerikanske Live Nation eier 80 prosent av bookingbyrået. Mottatt sum: 8, 2 millioner.

FKP Scorpio. Svenske FKP Scorpio Nordic Ab har 91 prosent eierandel av dette bookingbyrået. Mottatt sum: 2, 6 millioner.

Til sammen: 46,9 millioner kroner.

Som svar på Sylvi Listhaugs uttalelser, skriver kulturminister Abid Q. Raja dette i en e-post:

– Det er godt dokumentert at kultursektoren er særlig hardt rammet av koronakrisen, og påstanden om at store utenlandske aktører spretter champagnen, mens norske bransjer er latt i stikken, stemmer rett og slett ikke. Om Listhaug misforstår med vilje skal jeg ikke spekulere i, men jeg vil gjerne forsøke å forklare likevel, skriver Raja.

– For det første er det sånn at det er utenlandsk eierskap i store deler av norsk næringsliv, det stemmer. Det gjelder kulturnæringene, og det gjelder også næring som Sylvi Listhaug har vært mer opptatt av under koronapandemien, parerer Raja.

Han legger vekt på at det viktigste i ordningene til kultursektoren er at de bidrar til å sikre et stort mangfold av kulturarrangementer i Norge, og at dette sørges for av aktørene. Uavhengig av eierforholdene bak.

– Vi stiller krav i kompensasjons- og stimuleringsordningene om at arrangører som mottar støtte må være registrert i det norske Enhetsregisteret og at støtten går til arrangører som planlegger – eller planla å avholde – kulturarrangement som er åpne for allmennheten i Norge, eller underleverandører til kulturarrangementene. Det handler om norske aktører som planlegger arrangementer i Norge, skriver kulturministeren.

Sylvi Listhaug på sin side reagerer på pengebruken.

– Over 300 millioner kroner av skattebetalernes penger har gått til selskap med utenlandske eiere. Det er flere groteske eksempel på at disse bedriftene får overskudd på mange titalls millioner kroner uten å ha gjennomført et eneste arrangement, eksempelvis Tons of Rock med over 36 millioner og All Things Live med over 46 millioner, ifølge VGs oversikt, sier Sylvi Listhaug.

Det er nettopp All Things Live som har fått den største enkeltutbetalingen fra støtteordningene med 36.428.425 millioner kroner i januar i år. Selskapet har også rukket å levere regnskap for 2020 som viser at støtten kan komme godt med.

Selskapet står oppført med driftsinntekter på 140 millioner kroner og et negativt resultat før skatt for fjoråret på 7, 2 millioner kroner. Egenkapitalen er også negativ – minus 12, 6 millioner kroner, og selskapet har hele 90 millioner kroner i kortsiktig gjeld.

Det presiseres likevel i årsrapporten at «morselskap i Danmark har gitt en morselskapsgaranti slik at driften av selskapet kan gå som normalt fremover».

Daglig leder i norske All Things Live, Bjørnar Paulsen, har ikke besvart VGs henvendelser til denne saken.

Sist tirsdag kom Abid Q. Raja og Kulturdepartementet med en fornyet utgave av fjorårets kompensasjonsordning, der arrangører nå kan få dekket 95 prosent av sine uunngåelige kostnader, istedenfor tapte billettinntekter som ved den første ordningen.

Økonom Ole-Andreas Elvik Næss har vært blant kritikerne av ordningen, og beskriver den første ordningen slik til bransjenettstedet Ballade.no:

– For mange av de største utenlandske eierne ser vi det: Live Nation har internasjonalt økt sin verdi med 80 milliarder i løpet av det siste året! Da kan man spørre seg om dette er effektiv bruk av skattepenger. Denne måten å innrette statsstøtten på er veldig spesiell, sier Elvik Næss.

Norsk kulturråd, som administrerer utbetalingene fra de to støtteordningene, henviser til sin arbeidsgiver, Kulturdepartementet (KUD), for svar på VGs kartlegging og spørsmål om støtteordningene behandles ulikt ut fra eierskap.

I en uttalelse til VG skriver KUD at det er EØS-avtalen som umuliggjør forskjellsbehandling av utbetalinger til heleide norske selskaper kontra utenlandseide.

Det bekrefter statsråd Abid Q. Raja:

– Så er det sånn, og det er nok her Listhaug muligens ikke ønsker å forstå, at EØS-avtalens regler for statsstøtte innebærer at vi ikke kan gi støtte basert på andel norsk eller utenlandsk eierskap. En ordning som forutsetter at mottagere av støtten skal ha 100 prosent, eller 1 prosent for den saks skyld, andel norsk eierskap som minimum, vil være ulovlig. Valget er følgelig enkelt, enten ikke ha noen ordninger i det hele tatt, eller å ha ordninger som behandler selskap med 100 prosent norske eiere likt med selskaper med ulike innslag av utenlandske eiere. Jeg vet hva jeg velger, så kan Listhaug gjerne fortelle Kultur-Norge hva hun og FrP ville ha valgt?

KUD skriver videre i sin uttalelse at «når utenlandske eiere investerer i kulturvirksomhet basert i Norge, må man i utgangspunktet anta at de ønsker å være med å bygge opp disse kulturnæringene. Samtidig ville det være naivt å tro at de ikke også går inn med et mål om en viss avkastning på investerte midler. Det at utenlandske eiere fremstår som seriøse aktører og har betydelige investerte midler i norsk kulturnæring er antagelig den beste garantien for at de vil fortsette å gjøre det, og at kompensasjonen er med på å sikre videre drift av blant annet kinoer og festivaler i Norge».

Men – som på alle samfunnsområder; helt sikker kan man aldri være, ifølge KUD:

– Som del av en erkjennelse av at store deler av næringslivet, herunder kulturnæringene, er internasjonale, har man imidlertid ingen direkte garanti for at disse «verdiene» forblir på norske hender, skriver Kulturdepartementet i sin uttalelse.

