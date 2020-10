MAMMA: «Funkygine» la i september ut et bilde på Instagram hvor hun ammer sønnen. Foto: Privat

Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand ammet sønnen (2) på bilde: – Mange ble kjempesinte

I neste sesong av «Funkyfam» kommer man tettere på Jørgine Massa Vasstrand, som ikke alltid er like fornøyd med å være influencer.

Det ble fullt spetakkel i kommentarfeltet da Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand la ut bilder på Instagram hvor hun ammet sønnen Milano.

– Da jeg la det ut tenkte jeg at det var et koselig bilde, men så skjønte jeg at mange synes han er for stor til å bli ammet, forteller Vasstrand til VG.

I kommentarfeltet dukket både ammeskeptikere og ammeengasjerte opp. Noen mener også at sønnen er for gammel for amming. Milano, som er sønnen til Jørgine Vasstrand og Morten Sundli, er litt over to år.

– Det var mange som ble kjempesinte og mange som engasjerer seg veldig for å fremsnakke amming. Men jeg kjenner at det gidder ikke jeg; folk mener noe om alt, og det er nesten så jeg ikke gidder å bruke energi på det mer, sier Vasstrand, og legger til:

– Og hvis jeg og Milano synes det er koselig å amme, så holder vi på med det så lenge vi vil.

Dette er baksidene av medaljen, mener «Funkygine». Som influencer er hun glad når hun kan påvirke på en god måte. Samtidig har hun 621.000 følger på Instagram, hvorav mange mener mye om hvordan Vasstrand skal opptre.

– Jeg synes det er leit at noen mødre og kvinner er så opptatt av å peke fingre. I stedet burde vi bygge hverandre opp, sier hun.

Egentlig er hun ambivalent til hele yrket som influencer. Denne siden av Vasstrand blir man bedre kjent med i sesong to av «Funkyfam», som har premiere på TV 2 Sumo 12. oktober.

– Jeg synes det er vanskelig at jeg ikke bare kan innfinne meg med at det er dette som er jobben. Jeg føler jeg hele tiden må rettferdiggjøre yrket mitt, eller jobbe veldig veldig hardt for å kompensere, forteller Vasstrand.

– Jeg har et veldig anstrengt forhold til hele yrket. Jeg liker det ikke, samtidig liker jeg det godt.

Selv har hun en oppfatning av at influencere har et rykte på seg om at mye kommer gratis for dem, at det ikke er så mye jobb og at det meste er overfladisk.

– Men det er jo ikke tilfellet for alle. Det er mange flinke folk som gjør en god jobb. Men for meg handler det nok om at hvis jeg ikke hadde vært influencer, så hadde jeg vært mye mer stolt av mine fem bøker og kule treningsarrangementer enn det jeg er nå. Influencerbiten gjør det hele litt sånn; «ja ja».

Samtidig som forholdet til eget yrke er noe anstrengt for Vasstrand, er hun veldig stolt, takknemlig og motivert. Ikke minst er hun glad for alle de som vil følge henne og familien.

FUNKYFAM: I andre sesong av «Funkyfam» blir man bedre kjent med hele familien til Jørgine Vasstrand. Foto: TV 2 / Fredrik Arff

– Hvordan vil du bruke påvirkningskraften din?

– Det tenker jeg mye på. Når man allerede lurer på om jobben er betydningsfull, så tenker jeg at det minste jeg kan gjøre er å gjøre noe bra. Jeg må tørre å være meg selv, selv om det kan være upopulært, sier hun.

– Jeg vil stå for å være en person som tør å være ærlig om populære og upopulære ting, som kan stå støtt i stormen, som kan forenkle trening og gjøre det mer tilgjengelig. Det er hovedmålet mitt –å være en tøff jente som folk kan kjenne seg igjen og bli inspirert av.

