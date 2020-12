TAS AV LUFTA: Julekalender-serien «Nissene over skog og hei» på TVNorge. Foto: TVNorge

Avpubliserer «Nissene over skog og hei» etter kritikk for «blackface»-karakter

– Det hører ikke hjemme på skjermen i 2020, skriver Dplay i et kommentarfelt på Instagram-kontoen @rasisme.i.norge.

Dplay har i dag besluttet å avpublisere TV-serien «Nissene over skog og hei». Den tas også av skjermen på TVNorge, skriver Discovery-strømmetjenesten i en kommentar på Instagram.

Årsaken er at en av karakterene ifølge strømmetjenesten faller inn under «blackface-begrepet».

– Vi har tatt en grundig redaksjonell diskusjon, i samråd med seriens produsent, skriver Dplay i kommentaren.

– Vi beklager at vi ikke har vært grundigere i gjennomgangen av innholdet før publisering.

«Blackface» er et amerikansk begrep som brukes om å sminke en hvit person mørk for å fremstå som en person med mørk hudfarge. Karakteren det her er snakk om er Ernst-Øyvind, som spilles av komiker Espen Eckbo.

Personene bak Instagram-kontoen @rasisme.i.norge er blant de som har reagert på innholdet i julekalenderen.

– Kjempeskuffende i 2011, og enda mer skuffende er det i 2020, skrev rasisme.i.norge i sitt innlegg på Instagram.

– Med mørkere hudfarge i fjeset, iført afroparykk og late som man har et annent etnisk opphav. Blackface is blackface is blackface. @dplayno har dere tenkt til å la dette rulle å gå hele julen? Eller skal dere gjøre det rette i 2020 og være med å gjøre en forskjell?

I etterkant av Dplays kommentar, uttrykker @rasisme.i.norge imidlertid at de er fornøyde med at serien nå er avpublisert.

– Takk til ALLE som engasjerte seg, og kjempeflott at @dplayno tar det vekk, skriver de.

– SAMMEN er vi STERKE!!!

Publisert: 03.12.20 kl. 17:10 Oppdatert: 03.12.20 kl. 17:25

