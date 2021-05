Jan Morten Drange er administrerende direktør i Annonsørforeningen. Foto: Paal Audestad

– Det ville jo være veldig trist om vi som følge av ressursmangel eller andre prioriteringer så oss nødt til å legge ned Fim, sier Jan Morten Drange.

Publisert: Nå nettopp

Jan Morten Drange er administrerende direktør i Annonsørforeningen (ANFO). Det var ANFO og Mediebedriftenes Landsforening (MBL) som i 2019 etablerte Fagutvalget for influencermarkedsføring (Fim).

I begynnelsen av 2021 søkte ANFO og MBL om tilskudd fra Barne- og Familiedepartementet (BFD). De søkte om 1.000.000 kroner, men fikk bare tildelt 400.000.

– Vi etablerte Fim etter dialog med Medietilsynet og Forbrukertilsynet og med støtte fra Barne- og Familiedepartementet. Vår innsats ligger imidlertid godt over den økonomiske kompensasjon vi har mottatt fra departementet, skriver Drange i en e-post, og legger til:

– Vi har vurdert det som så viktig at vi klarer å etablere gode standarder også rundt influencermarkedsføring og har derfor valgt å bruke våre ressurser, også utover det bidraget vi har fått fra departementet, på dette. Det ville jo være veldig trist om vi som følge av ressursmangel eller andre prioriteringer så oss nødt til å legge ned Fim.

Skal motvirke kroppspress

Fim har som mål å motvirke kroppspress i sosiale medier. Ordningen ble etablert i dialog med Medietilsynet, Forbrukertilsynet og Barne- og Familiedepartementet (BFD).

Du kan lese mer om hva Fim er her:

Fim: Fagutvalget for influencermarkedsføring (Fim)

Fims formål er å bidra til ansvarlig markedsføringspraksis for aktører som arbeider med influencermarkedsføring. Målet er å redusere utseende- og kroppspress.

Retningslinjene til Fim har som mål å ansvarliggjøre influencere, deres nettverk og annonsører. Retningslinjene gjelder som et supplement til øvrige lover og forskrifter om markedsføring.

Retningslinjene gjelder influencere, samt nettverk og annonsører. Influencere, nettverk eller annonsører som er medlemmer i Anfo eller MBL er automatisk bundet av disse retningslinjene. Influencere som ikke er bundet gjennom sine nettverk kan tiltre disse retningslinjene.

Fim behandler klager og brudd på disse etiske retningslinjene.

Utvalget til Fim kommer med forhåndsuttalelser og bestemmer om en klage er ok eller i strid med Fim. Det er et sammensatt utvalg på 6 personer. Både influencere og annonsører sitter i utvalget. Kilde: Fim Vis mer

Drange påpeker at Fim fortsatt er i startfasen, og at de har valgt å bruke ressurser internt i ANFO til dette i denne perioden. Det er ressurser knyttet primært til sekretariatsleder, ettersom ANFO har sekretariatsfunksjonen, men også ressurser knyttet til kontordrift, nettside og økonomi.

Fim har siden 2019 kommet med flere fellelser mot annonsører og influencere etter markedsføring på sosiale medier som utvalget mener strider mot Fims retningslinjer.

VG har fått innsyn i både søknaden om tilskudd, og svaret fra departementet. Det er ANFO og MBL som søker om 1.000.000 kroner for å «øke kjennskap til og opprettholde drift av Fagutvalget for Influencermarkedsføring i 2021», heter det i søknaden.

BFD svarer med å gi tilsagn om tilskudd på 400.000 kroner for å dekke behovet.

– BFD har gitt tilskudd på 400 000 kroner for 2021 som er det samme nivået som for 2019 og 2020. BFD viser til at etiske retningslinjer mot kroppspress og Fagutvalget som håndhever disse er en bransjereguleringsordning. BFD registrerer likevel at Fagutvalget ønsker at BFD bidrar i større grad med finansieringen, skriver Line Torvik, pressekontakt i BFD til VG.

Videre skriver hun at det handler om prioritering av midler. Posten tilskuddet tildeles fra er på 1,6 millioner kroner, og blir brukt til «tiltak og enkeltprosjekter som fremmer regjeringens mål for forbrukerpolitikken».

– Denne bevilgningen skal også dekke tilskudd til Forbrukersekretariatet i Standard Norge, Ungt Entreprenørskap og Matvett AS.

– Kan bli utfordrende

– Hvordan skal dere holde ordningen gående fremover?

– Vi motiveres av viktige oppgaver og krevende utfordringer. Vi synes Fim er en viktig oppgave. Akkurat som departementet gjør. Prioriteringer og hvor vi legger inn en ekstra innsats vil alltid være en avveining vi må gjøre. Vi håper jo vi over tid klarer å opprettholde et så viktig tiltak som det Fim er, skriver Drange, og legger til:

– Det er klart at det kan bli utfordrende nå. Vi kommer selvsagt også til å søke på nytt. I tillegg har vi alltid et blikk i retning andre inntektsområder og effektive prosesser.

Mot slutten av tilskuddsbrevet fra BFD står det:

«Departementet har registrert utfordringene knyttet til finansieringen av Fim som skisseres i søknadsbrevet, og vil ha videre dialog med ANFO og MBL om dette.»

– Isolert sett har vi brukt mer ressurser enn vi kanskje burde gjort om vi var veldig kynisk i vår prioritering. Som organisasjon har vi drevet fornuftig og nøkternt i flere år. Da er det også rom for å prioritere eksempelvis Fim i en periode. Over tid bør det imidlertid være samsvar mellom innsats og ressurser tilgjengelig, forklarer Drange.

Administrerende direktør i MBL, Randi Øgrey, forklarer at de ikke gir direkte økonomisk støtte til Fim, men heller bidrar med arbeidstimer.

– MBL har bidratt med arbeidsinnsats i Fim helt fra starten. Det innebærer at vi har vært med på utvikling av retningslinjer, deltatt i et stort antall møter med bransjeaktører og offentlige myndigheter og vært med på oppnevning av utvalg. Vi er blant stifterne, og vi deltar i styret.