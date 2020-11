KLAR, FERDIG, GÅ: Det ble intenst og dramatisk da de tre «Torpet»-finalistene onsdag møttes i en kunnskapskonkurranse der det også gjaldt å ha god kondisjon. Foto: Alex Iversen, TV 2

Karianne Vilde Wølner vant «Torpet» og returnerer til «Farmen»: − Produksjonen måtte gripe inn

«Farmen»-deltageren gjør comeback på hovedgården bare en drøy uke etter at hun røk ut av «Farmen», men møtte utfordringer på veien. – Det ble en skikkelig greie, sier hun.

Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

«Farmens» sidekonkurranse «Torpet» har rullet og gått på strømmetjenesten Sumo i over åtte uker. I tirsdagens «Farmen» fikk TV-seerne se at de tre «Torpet»-finalistene ankom hovedgården, der de skulle leve i noen dager før den store finalen skulle finne sted.

Onsdag falt avgjørelsen.

Fra start av var det de tidligere «Farmen»-deltagerne Mathias Scott Pascual, Olav Harald Ulstein og Karianne Wahlstrøm som utgjorde «Torpet». Trekløveret holdt stand i uke etter uke, og det var først etter drøye syv uker, da Karianne Vilde Wølner (26) ankom den lille gården, at trioen ble splittet.

Først måtte Ulstein reise, før Wølner like så godt danket ut de to andre også - etter å ha vunnet finalen i kunnskap, som i år også innebar en god dose kondisjon i form av noe som kunne minne om en hinderløype.

Dermed returnerer 26-åringen til «Farmen», bare litt over en uke etter at hun måtte forlate gården etter å ha tapt tvekampen mot venninnen, Karianne Kopperstad (27).

– Det var helt sykt. Men planlagt, sier «Torpet»-vinneren og ler.

Til VG forteller Wølner at de tre, etter hvert to, andre inne på «Torpet» forsøkte å «sperre» henne ute så langt det gikk.

– Men jeg fokuserte på det faktum at jeg bare skulle være der litt, for deretter å gå inn igjen på «Farmen». Jeg skulle tilbake, var kald som bare det og ga rett og slett blaffen i de tingene, sier «Farmen»-deltageren, som forklarer:

– De gjemte jo gårdsboka for meg i fire dager. Produksjonen måtte til slutt gripe inn og gi den til meg.

Hun mener nemlig at hun var nødt til å si klart ifra med tanke på at gårdsboka var svært viktig inn mot den avgjørende kunnskapskonkurransen.

– Jeg krevde at den skulle komme til rette. Først sa de at Olav Harald hadde gjemt den, fordi han visstnok skal ha vært så redd for at jeg skulle velge kunnskap mot ham i den første konkurransen. Etter hvert begynte de å lyve, og si at han hadde tatt den med seg hjem da han røk og måtte reise. Det ble en skikkelig greie. Til slutt sa jeg at jeg ikke gadd lete lenger, det var gått tre dager og jeg skulle ha den tilbake. På dag fire fikk jeg den tilbake. Jeg kranglet, og til slutt måtte de gi meg den. Jeg leste hver dag fra da av.

FIKK KLEM: Mathias Scott Pascual var nære seieren, men var likevel ingen dårlig taper og gratulerte vinneren etterpå. Foto: Alex Iversen, TV 2

Mathias Scott Pascual, som ble nummer to i finalen bare sekunder bak vinneren, medgir at de fjernet gårdsboka inne på «Torpet» rett før Wølner skulle i kamp mot Ulstein. Men:

SVETTEN RANT: Karianne Vilde Wølner ga seg aldri, og vant til slutt den avgjørende «Torpet»-finalen. Foto: Alex Iversen, TV 2

– Vi hadde aldri tenkt å la den være borte hele veien. Etter hvert tullet vi bare videre med det, så hun fikk litt hetta. Produksjonen sa til oss at vi skulle ta den frem til slutt, men intensjonen vår var uansett ikke å la den forbli borte. De minnet oss bare på at vi måtte ta den frem fordi det er «fair play», og det var vi enige i, sier han til VG.

– Hvordan føles det å gjøre comeback på «Farmen», Karianne?

– Det er en sinnssyk følelse! Ingen trodde at avtalen mellom meg, Daniel og Karianne inne på «Farmen kom til å lykkes, men det gjorde den sannelig. Mathias var sikker på at han skulle slå meg også, for de hadde ikke gjort noe annet enn å forberede seg og å øve i mange uker, mener hun.

Avtalen Karianne Vilde Wølner sikter til omhandlet utskjelte Inger Cecilie Grønnerød (47). Grønnerød valgte nemlig Wølner til førstekjempe i uke 7, da hun var storbonde. Wølner var dermed nødt til å velge Karianne Kopperstad til kamp, og avtalen innebar at den som tapte skulle velge Daniel Viem Årdal (30) til storbonde, som igjen skulle velge Grønnerød til førstekjempe.

Da ville 47-åringen ikke hatt annet valg enn å velge nettopp Kopperstad til andrekjempe, som var klar på å velge grenen tautrekking - en gren hun var sikker på å vinne i. Planen holdt stikk, for det var Grønnerød som søndag måtte forlate «Farmen» etter å ha tapt - i tautrekking.

På det tidspunktet var sidekonkurransen «Torpet» i ferd med å avsluttes, noe som medførte at IC som hun ble kalt inne på gården, ikke fikk noen ny sjanse og måtte reise hjem.

LANGT NEDE: Både Mathias Scott Pascual og Karianne Wahlstrøm var svært skuffet etter å ha gått nesten, men bare nesten, hele veien på «Torpet». Foto: Alex Iversen, TV 2

Pascual, som deltok i «Farmen» så sent som i fjor, synes det var utrolig bittert å tape på målstreken, men er likevel full av lovord om sin «overkvinne».

– Det var så nære, det var helt sinnssykt. Jeg fikk et «støkk» i hele kroppen. Men Karianne Vilde overrasket meg veldig, hun var virkelig en verdig vinner. Jeg tar av meg hatten for henne, skryter han til VG.

Publisert: 18.11.20 kl. 23:34 Oppdatert: 18.11.20 kl. 23:52

