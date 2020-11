SNIPP, SNAPP, SNUTE: Inger Cecilie Grønnerød er ute av «Farmen» og får heller ikke muligheten i «Torpet». Foto: Alex Iversen, TV 2

Utskjelte Inger Cecilie Grønnerød er ute av «Farmen»: Uteble fra finalen

Om tre uker samles alle deltagerne i kjent stil for å overvære den store finalen. Men søndagens taper av tvekampen Inger Cecilie Grønnerød (47) - hun ble isolert på et hotellrom.

Den åttende uka av «Farmen» er ved veis ende, og søndag ble det klart at det var Inger Cecilie Grønnerød som måtte forlate gården etter å ha tapt tvekampen mot andrekjempen Karianne Kopperstad (27) i tautrekking.

Men «IC», som hun kalles av de andre deltagerne, var ikke deppa etter at det ble klart at hun måtte reise hjem.

– Det var faktisk veldig deilig. På det tidspunktet var jeg veldig klar for å reise og var egentlig klar for å dra allerede fra uke 6 da jeg ble skadet i foten under arbeidet med ukesoppdraget. Jeg er fortsatt ikke helt bra. På dette tidspunktet var jeg sliten, samtidig som mine nærmeste av jentene hadde røket ut. For meg var tiden inne, sier Grønnerød til VG.

– For meg handlet det ikke om å vinne, det var mer en virkelighetsflukt. Jeg var sliten, hadde gått ned ti kilo, og ville ikke risikere å brekke bein eller armer i en sånn tvekamp.

Sidekonkurransen «Torpet» er i ferd med å avsluttes, og av «Farmen»-deltagerne var det Karianne Vilde Wølner (26), som røk ut fra hovedgården forrige søndag, som var den siste av «Farmen»-deltagerne som fikk muligheten på nettopp «Torpet». Inger Cecilie Grønnerød måtte dermed reise rett hjem.

– Vi regnet oss fram til at hvis «Torpet» eksisterte ville siste mulighet til å komme seg dit bli i uke 6 eller 7. Etter at jeg tapte tvekampen tok Mads (Hansen, 36, programleder, journ. anm.) meg opp i skogen på vanlig måte, og da husker jeg at jeg håpet at han ikke skulle sende meg til «Torpet», for da hadde jeg takket nei. Jeg var så ferdig, og ville bare hjem, medgir den hjemsendte deltageren.

Om tre uker returnerer samtlige deltagere til gården i Hønefoss. Først skal de inn på gården og stille spørsmål til de to finalistene. Disse opptakene ble gjort på lørdagen, mens selve finalen ble avholdt dagen etter - på søndag. Inger Cecilie Grønnerød var til stede den første dagen, men måtte holde seg isolert på et hotellrom under selve finalen, bekrefter hun overfor VG.

– Vi fikk på lørdagen servert wraps, mens vi senere fikk pizza. Jeg ville ikke ha pizza og spurte om jeg heller kunne få rester av wrapen. Det fikk jeg, men den hadde stått stått ute hele dagen, så jeg ble matforgiftet, forteller hun.

Dermed fikk hun konfrontert finalistene med spørsmål hun gjerne skulle ha svar på. Men på grunn av situasjonen i samfunnet om dagen, og fordi hun var så dårlig, måtte hun ta til takke med å holde seg på hotellrommet framfor å sitte sammen med de andre deltagerne og overvære finalen.

SMILTE BREDT: Ut fra smilene virker det ikke som at det var dårlig stemning mellom Inger Cecilie Grønnerød og Karianne Kopperstad før søndagens kamp mellom de to. Foto: Alex Iversen, TV 2

I den store finalen skal samtlige deltagere stemme over hvem de mener fortjener å vinne. Den av finalistene som får flest stemmer får en ekstra finalekniv.

– Siden jeg ikke fikk vært til stede ble jeg oppringt av programleder Mads Hansen, og fikk med det stemt som vanlig, røper hun.

– Hvor lenge måtte du bli i karantene på hotellrommet?

– Jeg fikk reise fra hotellet samme dag som finalen ble avholdt, søndag kveld, ettersom det ble klart at jeg senere på kvelden ikke fikk oppholde meg i fellesarealene sammen med de andre deltagerne - på grunn av mistanke og redsel om at jeg var smittet av coronaviruset. Selv var jeg hele tiden sikker i min sak om at det handlet om den romtempererte wrapsen - jeg fikk rett og slett en helt typisk «Bali-mage», sier hun.

VG har vært i kontakt med TV 2, som bekrefter at Grønnerød ble syk, og ikke fikk vært til stede da finalen fant sted.

Den profilerte «Farmen»-deltageren har vært i hardt vær de siste ukene, og har blitt beskyldt av flere deltagere for å lyve og for å bedrive et knallhardt spill inne på Samsø gård. Prikken over i’en ble satt denne uka, da hun tente på et broderiteppe inne i huset, mens to av deltagerne befant seg på storbondeloftet i andreetasjen.

Stuntet vekket sterke reaksjoner fra flere deltagere, som blant annet skal ha truet produksjonen med politianmeldelse om de ikke fortalte hvem som var «synderen».

KNALLSTERK: Karianne Kopperstad viste muskler i søndagens «Farmen»-tvekamp. Foto: Alex Iversen, TV 2

– Hvilke reaksjoner har du fått den siste uka, Inger Cecilie?

– Jeg har sagt til det kjedsommelige at dette var nøye planlagt og at sikkerheten var ivaretatt. Selvfølgelig skjønner jeg at folk lever seg inn i «Farmen», men det er viktig å vite at alt vi lager inne på gården havner i en container etterpå - også dette broderiet. Jeg gjorde dette fordi jeg ikke ville at Daniel skulle få en ny kniv, og dermed eventuelt ha et konkurransefortrinn senere.

Og:

– Jeg er mest forundret over at folk ikke klarer skille mellom TV og virkelighet. Det er kjemperart at folk lever seg sånn inn i det. Det sier litt om den makten TV og mediene har. Og så tror jeg det handler litt om forventninger, altså at jeg er 47 år og fordi jeg er lærer og slikt. Men jeg tenker at man ikke er profesjonen sin, en profesjon er noe man har, man fyller en rolle. Det er rart at folk ikke klarer skille på mennesker privat, og et reality-program på TV.

FIKK KRITIKK: Inger Cecilie Grønnerød tente denne uka på et broderiteppe inne i «Farmen»-huset. Det vekket voldsomme reaksjoner. Foto: TV2

47-åringen tar seg ikke nær av kritikken, men fokuserer helle på de positive tilbakemeldingene.

– Jeg har fått veldig mye støtte, både i form av blomster og sjokolade. Mange marsipangriser, ha ha. Jeg har fått mye trøst. Samtidig er det mennesker som ikke kjenner meg som reagerer, og jeg er en ganske hardhudet kvinne. Jeg får brev og pakker i posten, men for å være ærlig blir det som kommer fra ukjent avsender enten kastet eller levert rett i retur, forteller hun.

JUBLET: Karianne Kopperstad er den eneste gjenværende kvinnen i «Farmen» etter å ha vunnet søndagens tvekamp. Foto: Alex Iversen, TV 2

Det samme gjelder når det kommer til sms’er og meldinger på sosiale medier, mener hun.

– Jeg tenker folk er gale når de klarer å hate et menneske så sterkt ved bare å se noe på TV. Det sier vel det meste om dem, ikke meg. De bør kanskje få en «reality-check», mener den hjemsendte «Farmen»-deltageren.

Publisert: 15.11.20 kl. 22:05

