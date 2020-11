FORLOVET: Skuespilleren Matthew Perry har forlovet seg med kjæresten Molly Hurwitz. Foto: Brent N. Clarke / Invision / AP

Matthew Perry fridde til kjæresten: − Den mest fantastiske kvinnen i verden

Den 51 år gamle «Friends»-stjernen Matthew Perry har fridd og fått ja fra sin 29 år gamle kjæreste Molly Hurwitz.

Det bekrefter han selv til People torsdag.

– Jeg bestemte meg for å forlove meg. Heldigvis var jeg tilfeldigvis sammen med den mest fantastiske kvinnen i verden på dette tidspunktet, sier han til magasinet.

Den utkårede er kjæresten Molly Hurwitz, som jobber som manager og produsent. Hun bekreftet forholdet på sin private Instagram-konto på valentinsdagen 14. februar i år, skriver USA Today.

Ifølge People har paret vært sammen siden 2018.

Skuespiller Matthew Perry er aller mest kjent for rollen som Chandler Bing i suksess-serien «Friends», eller «Venner for livet» på norsk. Her spilte han i et helt tiår; fra 1994 til 2004.

Og 2021 kan bli et travelt år for stjernen: «Friends»-gjengen har nemlig bekreftet at de vil vende tilbake til skjermen, et prosjekt som er blitt utsatt på grunn av coronapandemien.

– «Friends»-reunionen har blitt utsatt til begynnelsen av mars. Ser ut til at vi får et travelt år, og det er akkurat sånn jeg liker det, skrev Perry på Twitter tidligere i november.

Skuespilleren har tidligere vært åpen om at han har slitt med rusmisbruk og vært til avvenning flere ganger. I 2018 ble han rammet av et magesår som førte til tre måneders sykehusopphold.

Publisert: 27.11.20 kl. 06:23

