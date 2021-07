STØTTAR: Ed Sheeran, Lorde og the Weeknd støttar «Global Citizen Live». Foto: Yiu Mok/Christopher Polk/ Kevin Winter

Stjerner saman i kampen mot corona

Ed Sheeran, Billie Eilish og The Weeknd er blant dei som skal opptre på ein 24-timar lang sending som set fokus på korleis vi saman kan bekjempe corona.

Av Oda Elise Svelstad

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

25. september skal «Global Citizen Live» sende ein 24-timar lang direktestrøyming med førestillingar og framføringar som vil bli kringkasta verda over.

Det melder blant andre The Guardian.

Aktivistar, verdsleiarar, filantropar, og ikkje minst verdsberømte artistar, går saman for å rette merksemd på vår tids globale utfordringar.

Målet med kampanjen er å sikre donasjon av ein milliard dosar av corona-vaksinar, 5,2 milliardar kroner til samfunn som er ramma av hungersnød og over 35 millionar kroner til diverse utdanninsgprogram.

Allereie nå er det bekrefta at Ed Sheeran, Coldplay, Billie Eilish, BTS og the Weeknd, Shawn Mendes, Lizzo, Andrea Bocelli, Metallica, Lorde, Doja Cat, Keith Urban, Usher, HER, Duran Duran er blant stjernene som skal opptre.

DELTAR: Lizzo er blant musikkstjernene som deltar på de 24-timar lange direktestrøyminga. Her avbilda på Brit Awards 2020. Foto: Matt Crossick / Matt Crossick

Dei får selskap av fleire prominente politikarar, som blant andre den franske presidenten Emmanuel Macron, den tyske statsministeren Angela Merkel og den amerikanske kongressleiaren Nancy Pelosi.

– Corona har ført til ein drastisk tilbakegang i å nå berekraftmåla til FN, og har pressa opp mot 160 millionar menneske tilbake til ekstrem fattigdom, seier administrerende direktør i Global Citizen, Hugh Evans, i forbindelse med arrangementet.

– Det er nå meir enn 40 millionar menneske på randen av sult. Framgangen i klimaendringane har stoppa. Vi må rette opp skaden, og halde verdsleiarar og verksemder ansvarlege for å sikre at heile verda kjem seg ut av denne pandemien saman.

Også i fjor arrangerte Global Citizen eit liknande arrangement.