Kristin Gjelsvik lover svar på feriespleis: − Skal skrive til langt på natt

Influencer Kristin Gjelsvik (35) opprettet Spleis for å hjelpe vanskeligstilte familier med sommerferie. Flere etterlyser svar.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg har fått 450 henvendelser og holder i alt dette alene, sier Gjelsvik i til VG.

1 juni informerte Kristin Gjelsvik på Instagram at hun ville dra i gang en Spleis for økonomisk støtte til familier som gruer seg til sommerferien.

«For familiene som ikke har råd til å gjøre noe hyggelig, og som ikke engang kan ta seg råd til en is på en varm sommerdag!», skrev Gjelsvik i innsamlingsaksjonen som fikk inn over 272.000 kroner.

Også før jul i fjor gjorde influenceren det samme. Den gangen fikk over 130 familier støtte. Nå har altså nesten fire ganger så mange tatt kontakt og søkt om bidrag.

Etterlyser tilbakemelding

For tre uker siden lovet 35-åringen at alle ville få svar, men at det «kokte greit i innboksen», noe som hun mener er både fint og trist på samme tid.

I skrivende stund er det fortsatt flere som venter på svar.

VG har vært i kontakt med en kvinne, som sier hun har sendt en mail med personlig begrunnelse for å søke, samt en oppfølgingsmail for en uke siden – uten å få respons.

Også i kommentarfeltet på Gjelsviks Instagram er det flere som etterlyser svar på søknaden.

Lover alle personlig svar

Gjelsvik opplyser til VG at hun la ut en oppdatering på InstaStory fredag, der hun forklarte situasjonen til sine 204.000 følgere.

– Jeg fortalte at penger er på vei ut i disse dager, men at alt tar litt tid, dessverre. Jeg svarer på mailer i skrivende stund, og jeg kommer nok til å sitte utover natten, sier Gjelsvik.

Hun presiserer at i dette tilfellet kan hun ikke bare sende «auto reply» til alle, altså samme standardsvar til samtlige.

– Det kommer ikke bare tre linjer fra meg. De skriver så åpent og ærlig om en veldig fortvilende situasjon. Selv om jeg har en slags mal, må jeg ta alt innover meg og ha en dialog med hver enkelt. Alle får personlig svar. De skal vite at jeg har lest det de skriver, forsikrer Gjelsvik.

Gjelsvik viser VG et bilde av en rekke Vipps-overføringer til personer som hver har mottatt opp mot 2500 kroner.

«Tusen hjertelig takk for pengene! Det hjelper og betyr enormt mye», skriver en fornøyd mottager til influenceren.

En annen sier at hun nå kan ta seg råd til å kjøpe billetter til Tusenfryd.

«Gråter på vei til jobb her, av ren glede», skriver kvinnen.

Kan ikke hjelpe alle

Gjelsvik opplyser at det fortsatt er penger igjen og dermed håp om støtte for dem som ennå ikke har fått svar.

For en uke siden gikk Gjelsvik ut på Instagram og takket alle som har gitt penger, totalt 1.555 mennesker.

«Dere er helt fantastiske – takk for alle bidrag så langt!», skrev hun.

– Hjerteskjærende

Gjelsvik skrev tidlig i juni at hun håpet å kunne hjelpe alle som sender forespørsel., men det har hun innsett var for mye å håpe på.

– Det vil dessverre ikke være mulig. Og det er ganske hjerteskjærende. Og det er veldig vondt å tenke på at det er så mye fattigdom her i landet.

Noen melder om mer alvorlige økonomiske problemer, og da velger Gjelsvik å gi litt mer. Hun røper at 2500 ikke er maksgrensen.

– Noen er seks i en familie, mens andre er alenemor til én, sier hun.

Gjelsvik roser alle som har sendt henne mail med ønske om støtte. Hun blir veldig rørt.

– Jeg er veldig ydmyk og har enorm respekt for de som deler. De skal vite at informasjonen er trygg hos meg.

– Er responsen så stor og prosessen så krevende at du kommer til å droppe Spleis-aksjoner i fremtiden?

– Å nei, det blir masse mer, svarer Gjelsvik.

– Jeg får heller hyre inn noen assistenter neste gang, for jeg kommer til å fortsette med dette. Jeg har jo vært åpen om min egen økonomiske situasjon tidligere. Jeg tror det er fint for folk å forholde seg til en som vet hvordan det er å pante flasker for å få råd til middag.

Gjelsvik er samboer med Dennis Poppe (31), som hun ble kjæreste med da de begge var med i «Paradise Hotel» i 2012. De har en sønn på snart tre år sammen.

