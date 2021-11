HYLLES: «Apetor» hylles i kommentarfeltene etter at han omkom i en ulykke.

Norsk YouTube-stjerne hylles etter sin død

Tor «Apetor» Eckhoff (57) hedres av YouTube-stjerner verden over etter at han døde i forbindelse med filming av en ny video.

Publisert: Nå nettopp

Tor Eckhoff fra Sandefjord var kjent som youtuberen «Apetor», og var kjent for ulike stunts, ville påfunn og friluftsliv. Han gjorde stor suksess på sosiale medier, og hadde nær 1,2 millioner abonnenter på YouTube.

Blant følgerne hans er det flere kjente norske og utenlandske navn. Det var han stolt over, har samboeren hans sagt til VG.







Nå har seerne hans tatt til kommentarfeltene for å hylle ham.

Superstjernen Alan Walker er blant dem som har kondolert i kommentarfeltet på den siste videoen Eckhoff la ut.

– Hvil i fred, legende, skriver Walker, sammen med en rose og et hjerte.

Flere andre i kommentarfeltet har flere hundre tusen følgere, og noen også over millionen.

– Hvil i fred, min venn, skriver youtuberen «QBIK», som har 1,1 millioner følgere på strømmeplattformen.

Jonas Lihaug og Tor «Apetor» Eckhoff møttes i desember 2019.

«Apetor» var Jonas’ favoritt-youtuber

Jonas Lihaug, kjent fra NRK-programmet «4ETG», er den eneste som har gjort videosamarbeid med «Apetor» på YouTube.

Lihaug forteller til VG at 57-åringen var hans favoritt-youtuber.

– Han var en slags figur på plattformen, og da jeg lagde video med ham var det ingen som hadde laget en video med ham før. Men folk var veldig fan av ham, sier Lihaug.

Han forteller at «Apetor» var best kjent for sine videoer på isen og i vannet. Samtidig som han lagde rare lyder og drakk vodka. Til sammen ble det en ganske absurd humor.

– Han snakket nesten aldri, derfor fikk han et stort internasjonalt publikum. Når han først åpnet munnen så var det for å lage en slags pipelyd, sier Lihaug.

De særegne trekkene er blant årsakene til at Lihaug tror han klarte å få et stort publikum i blant annet Russland, Øst-Europa og ikke minst USA.

– Samtidig hadde han ikke noe perspektiv på hvorfor han hadde så mange følgere, han gjorde bare sin greie og var ekstremt ydmyk.

Jonas Lihaug og Tor «Apetor» Eckhoff møttes for å isbade. Det er ikke en uvant aktivitet for sistnevnte.

– Brydde seg ikke om hva andre tenkte

– Jan var den mest norske youtuberen. Ikke et snev av selvgodhet, bare en veldig kul, morsom og unik fyr. Han brydde seg ikke om hva andre tenkte, sier Lihaug.

Da de to Youtube-profilene møttes i desember 2019 var det med stor ærefrykt, forteller han videre.

– Det var utrolig spennende da vi skulle møtes. Jeg har aldri vært så spent på vei til et opptak i NRK noensinne. Grunnen til at Tor stilte er ikke fordi det var YouTube, det var fordi NRK tok kontakt. Så da hadde jeg en enorm ærefrykt. Men han var bare en snill, kul og alminnelig norsk mann, mimrer Lihaug.

– For meg var det en sann ære å få møte ham. Ærefrykten forvitret.

Under samarbeidsvideoen la «Apetor» igjen en kommentar.

– Takk for samarbeidet, Apejonas, skrev han.

Skulle lage YouTube-video

Ulykken skjedde på Jakobs Dam utenfor Kongsberg på fredag. 57-åringen var alene da ulykken skjedde. Han ble hentet opp av vannet av dykkere, deretter fløyet i luftambulanse til Oslo universitetssykehus, skriver Sør-Øst politidistrikt i en pressemelding. Livet hans sto ikke til å redde.

Politiet opplyser at det var et vitne som varslet nødetatene om ulykken.

Søndag publiserte samboeren en tekst på sosiale medier. VG har fått tillatelse til å gjengi deler av teksten.

«Du dro til et vann i nærheten av Kongsberg, og du gledet deg til å gå på skøyter. Du skulle også filme litt, som du skulle bruke i en video på YouTube. Du sendte meg melding da du var kommet fram, med bilder av deg selv og vannet. Fine forhold, skrev du.»