EKSPAR: Angelina Jolie og Brad Pitt, her avbildet på hver sin premiere i Los Angeles i 2019.

Angelina Jolie snakker om skilsmissen: − Vi vil alltid være en familie

Angelina Jolie mener at det er et menneskerettighetsproblem at barna hennes ikke får vitne mot eksmannen i retten.

Av Selma Heiberg Hellstrand

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det sier hun i et større intervju i The Guardian.

Angelina Jolie (45) og Brad Pitt (57) gikk fra hverandre for fem år siden og ble formelt skilt i 2019. Hollywood-stjernene har imidlertid ennå til gode å komme til enighet om omsorgen for deres seks barn, Maddox (19), Pax (17), Zahara (16), Shiloh (14) og tvillingene Knox og Vivienne (12).

Jolie informerte retten i mars i år om at hun hevder å kunne legge frem bevis for at Pitt var voldelig. Filmstjernen ønsker også at de barna som er over 14 år skal få vitne i retten.

Dette mener hun at er en menneskerett barn i USA bør ha.

Rettsdokumenter fra Pitt hevder at Jolie «mangler troverdighet på en rekke områder», og at den lange rettsprosessen er med på å skape en ustabil tilværelse for barna.

Gir ut bok om barns rettigheter

Jolie er spesialutsending for FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og har vært det siden 2012, etter at hun tidligere var flyktningambassadør. Snart kommer også skuespilleren med en ny bok: «Know Your Rights and Claim Them: A Guide for Youth.»

Angelina Jolie med boken «Know Your Rights (And Claim Them)» som hun utgir i samarbeid med Amnesty.

I sitt arbeid med barns rettigheter oppdaget skuespilleren at hennes egne barn manglet sine rettigheter i hjemlandet USA. Det forteller hun til avisen.

– Jeg fant ut at USA ikke hadde ratifisert barns rettigheter. En av måtene det påvirker barn på er på stemmeretten deres – et barn i Europa vil ha en bedre sjanse til å bli hørt i retten enn et barn i California. Det sier mye om dette landet, sier hun.

Jolie har brukt store deler av livet på å informere om barns rettigheter. Nå ser hun at hennes egne barn også mangler rettigheter, sier hun til avisen.

– Ofte gjenkjenner du ikke personlige problemer, spesielt hvis du fokuserer på de største globale urettferdighetene, fordi alt annet virker mindre. Det er tøft, sier hun.

– En gave fra Gud å bekjempe dette systemet

Å oppdage at konvensjonen om barnets rettigheter ikke er ratifisert i USA, har gitt saken hennes en større mening: I stedet for å bare kjempe for barna sine, kan hun se det som en større menneskerettighetssak, skriver avisen.

– Det har vært så fryktelig at jeg nesten må se det som en gave fra Gud for å kunne bekjempe dette systemet, sier Jolie.

Hun sier at mangelen på ratifikasjon har hatt en betydelig innvirkning på kampen hennes om å få aleneomsorg for barna. Hennes 17-åring har blitt nektet en stemme i retten, sier hun.

– Jeg vil bare at familien min skal få det bra igjen. Og jeg vil at alle skal gå videre – oss alle, inkludert faren deres. Jeg vil at vi alle skal få det bra igjen og ha det fredelig. Vi vil alltid være en familie, sier hun.