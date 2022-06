Johnny Depp har landet i Oslo

GARDERMOEN (VG) Superstjernen Johnny Depp (59) landet tirsdag i Norge. Fredag skal han spille konsert sammen med Jeff Beck (77) i Oslo.

De siste dagene har Depp og Beck vært i Finland, der de spilte konsert søndag og mandag. Tirsdag ettermiddag landet Depp i Norge etter å ha fløyet i privatfly fra Helsinki.

Klokken 16.45 gikk filmstjernen ut av et privatfly på Oslo Lufthavn Gardermoen. På bakken ble han møtt av flere mørke biler.







Ikledd sin karakteriske hatt og med tatoveringene tydelig fremvist steg han ut av flyet, som kan skryte av over 10 sitteplasser i store skinnseter.

Etter å ha vunnet den mye omtalte rettssaken mot ekskona Amber Heard, en rettssak som gikk for åpne kameraer i flere uker, har Depp igjen vært på alles lepper.

Konserten på Sentrum Scene i Oslo fredag er den første av fire på norsk jord, og ble raskt utsolgt etter at det ble kjent at Depp skulle spille.

Lørdag spiller de på Tahitifestivalen i Kristiansund.

2. juli står Sentrum Scene i hovedstaden på nytt for tur, og 3. juli er det Koengen i Bergen som får besøk.

Hollywood-stjernen møtte den britiske gitarlegenden første gang i 2016. Siden har Beck bidratt på en av låtene til Depps rockeband The Hollywood Vampires.

I 2020 ga Depp og Beck også ut en versjon av John Lennons «Isolation» sammen. I sommer slipper de to et helt album sammen kalt «18».

– Da Johnny og jeg startet å spille sammen, så tente det virkelig vår ungdommelige ånd og kreativitet. Vi vitset om at vi følte oss 18 år gamle igjen, så da ble det albumtittelen også, har Beck uttalt.

I begynnelsen av juni kom omsider dommen i rettssaken. Juryen landet på at Heard bevisst har ærekrenket sin eksmann, og Depp vant dermed frem med sitt søksmål. Heard må betale Depp nær 100 millioner kroner.

Etter at rettssaken var over dro Depp rett fra delstaten Virginia i USA til England for å være med på Becks Europa-turné.

Beck er anerkjent som en av verdens fremste gitarister, og karrieren hans strekker seg helt tilbake til tidlig 60-tall. I 1965 erstattet han Eric Clapton i gruppa The Yardbirds. Briten har siden også hatt en lengre solokarriere.