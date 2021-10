Adele under Grammy-utdelingen i 2011.

Dette får Adele-fansen til å spekulere

Mystiske «30» tall skaper spekulasjoner blant Adele-fansen.

Av Kaia Hauge Nustad

Publisert: Nå nettopp

Store 30-tall har ved hjelp av lysprojektorer dukket opp på storskjermer og bygningsfasader rundt om i verden den siste uken. Det mystiske tallet har vist seg både i Dubai, Irland, Korea, Frankrike, Italia og USA.

Dette har ført til spekulasjoner blant ADELE-fansen på sosiale medier. Flere er nå håpefulle om at 30-tallene er et PR-stunt for Someone like you- stjernen sitt angivelig fjerde album som - kanskje - er på vei.

Fire år siden sist

Adele har i løpet av karrieren vunnet 15 Grammys- Hun hadde sitt store gjennombrudd da hun slapp sitt andre studioalbum «21» i 2011. Den gang var hun 23 år gammel, og fortalte at navnet på albumet representerte hennes egen alder da hun skrev og produserte sangene.

Albumet fikk raskt førsteplassen på den prestisjetunge listen Billboard Top 200 Albums of All Time.

Det er fire år siden hun sist kom ut med ny musikk, og fansen er tydelig håpefulle på at den lange ventetiden endelig er slutt.

Adele er nå er 33 år gammel, men var 30 år da hun skilte seg fra eksmannen Simon Konecki. Flere fans spekulerer derfor i at «30» er navnet på det neste albumet.

Twitterstorm

På Twitter ser flere av fansen ut til å være sikre på at det er et PR-stunt for Adeles nye album.

– Adele har ikke gitt ut albumet sitt enda, og fortsatt har det overgått alt annet, skriver en Twitterbruker, med bilder av 30-tallet på en rekke fasader.

En annen hevder at arbeideren som jobbet med en lysprosjektil som viste 30- tallet på en fasade fortalte han at de var leid inn av Sony Music, – Adele sitt plateselskap.

Dette tolker flere fans som nok en bekreftelse på at 30-tallet er en forsmak til Adeles nye album.

Hovedpersonen selv har enda ikke kommentert spekulasjonene.