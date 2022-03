NAVNEDAG: Kronprinsesse Victoria, prinsesse Estelle, prins Oscar og prins Daniel utenfor Stockholms slott lørdag.

Kronprinsesse Victoria og familien kunne feire igjen

Kronprinsesse Victoria (44) har nemlig navnedag lørdag.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Det er tradisjon at det svenske Forsvaret hyller kronprinsesse Victoria på navnedagen med arrangement i Stockholms-slottets indre borggård.

I år kunne feiringen gjenopptas på normalt vis, etter to år med nedskalerte markeringer på grunn av pandemien.

Victoria og ektemannen, prins Daniel (48), kom smilende ut på Slottsplassen med prinsesse Estelle (10) og prins Oscar (6) mellom seg. Alle vinket til pressefotografer og fremmøtte.

På programmet sto blant annet konsert med Forsvarets musikkorps.

BLIDE: Kronprinsfamilien vinket og smilte til de fremmøtte.

Alle fire matchet i grå habitter, og svenske DAM peker på at likheten mellom mamma Victoria og Estelle blir statid større – som likheten mellom lille Oscar og pappa Daniel.

Det har vært vanlig tradisjon siden 1993 å hylle kronprinsessen på navnedagen. Siden Victoria har fødselsdag 14. juli, og hvert år feirer den på sommerstedet på Öland, er navnedagen en anledning til å gjøre stas på tronarvingen hjemme i Stockholm.

MATCHET: Alle fire stilte i gråtoner.

Tre uker har gått siden kronprinsesse Victoria og prins Daniel gikk til det uvante skrittet og avkrefte rykter om trøbbel i ekteskapet.

«Det har kommet oss til kjenne at det pågår en omfattende, negativ ryktespredning om vårt private forhold. Påstander om svik i relasjonen og en forestående skilsmisse», skrev de to i en felles kunngjøring på Instagram.

«Normalt kommenter vi ikke rykter og spekulasjoner, men for å beskytte vår familie ønsker vi å gjøre det klart én gang for alle at de ryktene som spres nå, ikke har noen rot i virkeligheten».

